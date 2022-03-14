Российские военные отказываются выполнять приказы и воевать в Украине, — Генштаб ВСУ

По данным командования, украинская армия продолжает обороняться и уничтожать вражескую технику. В частности, за минувшие сутки подразделения ВСУ уничтолижи 4 самолета, три вертолета и БПЛА.

Морально-психологическое состояние российских военнослужащих остается на низком уровне, из-за чего оккупанты отказываются выполнять приказы командования РФ. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 14 марта.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным военного командования, на 19-й день полномасштабной войны украинская армия продолжает героически обороняться и наносит удары по тыловой инфраструктуре войск РФ, чтобы нарушить обеспечение захватчиков на временно оккупированных территориях.

Как утверждают в Генштабе, за минувшие сутки подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты. Командование также фиксирует новые факты размещения вражеской техники среди объектов гражданской инфраструктуры, в том числе различных храмов.

На 19-й день полномасштабной войны морально-психологическое состояние оккупантов остается на низком уровне, из-за чего российские военнослужащие отказываются выполнять приказы. Генштаб ВСУ владеет информацией о функционировании в Белгороде лагеря военной комендатуры, в котором проводят "воспитательную работу" с бунтовщиками в рядах армии РФ.

"В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Украинское военное командование также владеет информацией о том, что подразделения Сил специальных операций ВС Беларуси не будут принимать участие в полномасштабном вторжении в Украину.

[ + – ] Подразделения ВСУ за сутки уничтожили четыре самолета, три вертолета и БПЛА, - Генштаб

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли авиаудар по школе в Николаевской области. По данным ГСЧС, оккупанты атаковали учебное заведение в селе Зеленый Гай, в результате чего погибли двое человек.

13 марта в результате обстрелов под Киевом погиб 51-летний иностранный журналист Брент Рэнауд. Корреспондента с коллегами обстреляли в Ирпене в районе Романовского моста. По данным Национальной полиции, Брент Рэнауд получил ранение в голову и скончался на месте ЧП.