Російські військові відмовляються виконувати накази та воювати в Україні, — Генштаб ЗСУ

За даними командування, українська армія продовжує оборонятися та знищувати ворожу техніку. Зокрема, за минулу добу підрозділи ЗСУ знищили 4 літаки, три вертольоти та БПЛА.

Морально-психологічний стан російських військовослужбовців залишається на низькому рівні, через що окупанти відмовляються виконувати накази командування РФ. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 14 березня.

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За даними військового командування, на 19-й день повномасштабної війни українська армія продовжує героїчно оборонятися та завдає ударів по тиловій інфраструктурі військ РФ, щоб порушити забезпечення загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Як стверджують у Генштабі, за минулу добу підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати. Командування також фіксує нові факти розміщення ворожої техніки серед об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема, різних храмів.

На 19 день повномасштабної війни морально-психологічний стан окупантів залишається на низькому рівні, через що російські військовослужбовці відмовляються виконувати накази. Генштаб ЗСУ володіє інформацією про функціонування в Білгороді табору військової комендатури, в якому проводять "виховну роботу" з бунтівниками в лавах армії РФ.

"У таборі утримують російських військовослужбовців, які після лікування виписані зі шпиталів і чекають на відправлення до підрозділів. Також у зазначеному таборі знаходяться військовослужбовці ЗС РФ, які відмовляються від участі в бойових діях, з ними проводять заходи досудового дізнання", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Українське військове командування також має інформацію про те, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС Білорусі не братимуть участі в повномасштабному вторгненні в Україну.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ за добу знищили чотири літаки, три вертольоти та БПЛА, — Генштаб

Раніше повідомляли, що війська РФ завдали авіаудару по школі в Миколаївській області. За даними ДСНС, окупанти атакували навчальний заклад у селі Зелений Гай, внаслідок чого загинули двоє людей.

13 березня внаслідок обстрілів під Києвом загинув 51-річний іноземний журналіст Брент Ренауд. Кореспондента із колегами обстріляли в Ірпені в районі Романівського мосту. За даними Національної поліції, Брент Ренауд отримав поранення в голову та помер на місці НП.