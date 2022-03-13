Під Києвом унаслідок обстрілу загинув американський журналіст, — Нацполіція (фото)

При собі загиблий 51-річний Брент Ренауд мав журналістське посвідчення The New York Times. Редакція, зі свого боку, стверджує, що кореспондент не співпрацював із NYT та не виконував жодних завдань під Києвом.

У неділю, 13 березня, в Ірпені внаслідок обстрілу з боку російських військ загинув 51-річний кореспондент видання The New York Times Брент Ренауд. Про це повідомив голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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З його слів, 51-річний кореспондент видання The NYT Брент Ренауд зі своїм колегою потрапив під обстріл російських військ в Ірпені.

Американський журналіст отримав смертельне поранення, ще одного постраждалого співробітника американського ЗМІ госпіталізували.

"Звичайно, професія журналіста припускає ризик, утім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжалісність агресора", — написав глава поліції Київської області у своєму Facebook.

Пресслужба Національної поліції Київської області повідомляє, що автомобіль іноземних журналістів потрапив під обстріл у районі Романівського мосту в Ірпені.

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[ + – ] Війська РФ в Ірпені вбили кореспондента NYT Брента Ренауда [ + – ] Війська РФ в Ірпені вбили кореспондента NYT Брента Ренауда [ + – ] Війська РФ в Ірпені вбили кореспондента NYT Брента Ренауда [ + – ] Війська РФ в Ірпені вбили кореспондента NYT Брента Ренауда

Пізніше Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілу в Ірпені постраждав не один, а два іноземні журналісти. Кореспондентів із різними пораненнями доставили до відділення "Охматдиту", а їхній стан здоров'я не уточнюється.

Поліцейський Олександр Бугай з місця НП підтвердив, що 51-річний журналіст видання The NYT Брент Ренауд отримав смертельне поранення в районі Романівського мосту в Ірпені — куля пройшла на виліт через око.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі опублікував відео з київської лікарні, до якої з пораненнями доправили колегу загиблого кореспондента.

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Американське видання The NYT також відреагувало на повідомлення про загибель 51-річного кореспондента Брента Ренауда під Києвом. Редакція стверджує, що журналіст із ними не співпрацював і не виконував жодних завдань в Україні.

"Ми глибоко засмучені звісткою про загибель Брента Ренауда. Брент був талановитим режисером, який протягом багатьох років робив свій внесок у NYT. Незважаючи на те, що він робив свій внесок у минулому, він не виконував завдання для будь-якого відділу NYT в Україні. Перші повідомлення про те, що він працював на NYT, поширювалися тому, що на ньому був значок Times Press, виданий для виконання завдання багато років тому", — йдеться у повідомленні редакції.

Нагадаємо, 13 березня радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про те, що Рамзан Кадиров приїхав у Київську область. За його словами, голова Чечні ховається від українського спецназу на околицях Іванкова.

Увечері 12 березня з'явилася інформація про те, що російські війська розстріляли колону мирних жителів під Києвом. Як стверджувала військова розвідка Міноборони, жертвами обстрілу стали семеро людей, зокрема дитина.