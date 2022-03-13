Рамзан Кадиров приїхав у Київську область, — Геращенко (відео)

За словами радника голови МВС, глава Чеченської Республіки ховається по підвалах на околицях Іванкова і незабаром планує повернутися у Росію.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров приїхав воювати в Україну та перебуває на території Київської області. Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

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За його словами, інформацію про прибуття Рамзана Кадирова в Україну опублікували його колеги з анонімного Telegram-каналу.

Як стверджує Антон Геращенко, голова Чеченської Республіки знаходиться на околицях населеного пункту Іванків Вишгородського району.

Радник голови МВС також повідомив, що Рамзан Кадиров зі своїми озброєними головорізами ховається у підвалах від українських військовослужбовців і незабаром планує повернутися назад у Росію.

У відеозверненні, яке було записано на тлі прапора з колишнім президентом Чечні Ахматом Кадировим, глава Республіки каже, що "пощади не буде".

Офіційного підтвердження інформації про те, що Рамзан Кадиров приїхав воювати в Україну, поки що немає. Глава Чеченської Республіки у своєму Telegram-каналі про "візит під Києвом" також нічого не повідомляв.

[ + – ] Рамзан Кадиров приїхав воювати на Київщину

Нагадаємо, за десять днів до повномасштабного вторгнення РФ Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою виконати Мінські угоди. Глава Чечні також загрожував українському лідеру "незворотними наслідками".

1 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що під Києвом українські військовослужбовці ліквідували групу кадировців, яка прямувала для ліквідації Володимира Зеленського. За його словами, один з елітних підрозділів був розбитий у Гостомелі.