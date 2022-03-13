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Рамзан Кадиров приїхав у Київську область, — Геращенко (відео)

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Фото: РИА Новости | Рамзан Кадиров приїхав у Київську область

За словами радника голови МВС, глава Чеченської Республіки ховається по підвалах на околицях Іванкова і незабаром планує повернутися у Росію.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров приїхав воювати в Україну та перебуває на території Київської області. Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, інформацію про прибуття Рамзана Кадирова в Україну опублікували його колеги з анонімного Telegram-каналу.

Як стверджує Антон Геращенко, голова Чеченської Республіки знаходиться на околицях населеного пункту Іванків Вишгородського району.

Радник голови МВС також повідомив, що Рамзан Кадиров зі своїми озброєними головорізами ховається у підвалах від українських військовослужбовців і незабаром планує повернутися назад у Росію.

У відеозверненні, яке було записано на тлі прапора з колишнім президентом Чечні Ахматом Кадировим, глава Республіки каже, що "пощади не буде".

Офіційного підтвердження інформації про те, що Рамзан Кадиров приїхав воювати в Україну, поки що немає. Глава Чеченської Республіки у своєму Telegram-каналі про "візит під Києвом" також нічого не повідомляв.

Рамзан Кадиров приїхав воювати на Київщину

Нагадаємо, за десять днів до повномасштабного вторгнення РФ Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою виконати Мінські угоди. Глава Чечні також загрожував українському лідеру "незворотними наслідками".

1 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що під Києвом українські військовослужбовці ліквідували групу кадировців, яка прямувала для ліквідації Володимира Зеленського. За його словами, один з елітних підрозділів був розбитий у Гостомелі.