Рамзан Кадыров приехал в Киевскую область, — Геращенко (видео)

По словам советника главы МВД, глава Чеченской Республики прячется по подвалам в окрестностях Иванкова и в скором времени планирует вернуться в Россию.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приехал воевать в Украину и находится на территории Киевской области. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, информацию о прибытии Рамзана Кадырова в Украину опубликовали его "коллеги" из анонимного Telegram-канала.

Как утверждает Антон Геращенко, глава Чеченской Республики находится в окрестностях населенного пункта Иванков Вышгородского района.

Советник главы МВД также сообщил, что Рамзан Кадыров со своими вооруженными головорезами прячется по подвалам от украинских военнослужащих и в скором времени планирует вернуться обратно в Россию.

В видеообращении, которое было записано на фоне флага с бывшим президентом Чечни Ахматом Кадыровым, глава Республики говорит, что "пощады не будет".

Официального подтверждения информации о том, что Рамзан Кадыров приехал воевать в Украину, пока нет. Глава Чеченской Республики в своем Telegram-канале о "визите под Киевом" также ничего не сообщал.

[ + – ] Рамзан Кадыров приехал воевать в Киевскую область

Напомним, за десять дней до полномасштабного вторжения РФ Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием выполнить Минские соглашения. Глава Чечни также угрожал украинскому лидеру "необратимыми последствиями".

1 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что под Киевом украинские военнослужащие ликвидировали группу кадыровцев, которая направлялась для ликвидации Владимира Зеленского. По его словам, одно из элитных подразделений было разбито в Гостомеле.