Кадыров обратился к Зеленскому на фоне российского вторжения в Украину
По мнению главы Чечни, президенту Украину нужно выполнить Минские соглашения "во избежание необратимых последствий". При этом реакции МИДа на подобные высказывания еще нет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с угрозой "необратимых последствий", если Украина не будет выполнять Минские соглашения. Кадыров назвал это условие необходимым "во избежание кровопролития". Об этом он написал в Telegram.
"Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния", — написал он.
Как ранее сообщал Фокус, в январе Рамзан Кадыров заявил, что будь он на месте президента России, то давно "забрал бы Украину, ввел бы туда войска и навел бы порядок". Он также добавил, что судьбу Украины в праве решать не она сама, а исключительно Россия.
После этих слов Кадырова, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "к всеобщему счастью" президентом РФ является Путин и именно он определяет внешнюю политику России. Рамзану Кадырову Песков порекомендовал принять участие в следующих выборах президента РФ.
Напомним, в декабре 2021 года Кадыров заявил, что если бы ему поручили такое задание, то он "присоединил" бы Украину к Чечне. Тогда же он выразил готовность послать чеченских солдат воевать против Украины.