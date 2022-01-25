Внешнюю политику определяет президент: в Кремле ответили на слова Кадырова о захвате Украины

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложил Рамзану Кадырову принять участие в слудующих выборах президента России.

В Кремле успели отреагировать на заявление Рамзана Кадырова о захвате Украины. К "всеобщему счастью" президентом России является Владимир Путин и именно президент страны решает вектор развития внешней политики. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на встрече с журналистами, сообщает российское издание РБК.

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В Кремле предложили главе Чечне избираться в президенты России на следующих выборах

ʼКак и все граждане России, Кадыров может выставить кандидатуру на следующие президентские выборы… Но в целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава государства, и, к нашей всеобщей радости, главой нашего государства, куда входит и Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путинʼ

Напомним, недавно Рамзан Кадыров заявил, что на месте Путина захватил бы Украину. Глава Чечни считает Соединенные Штаты используют Украину для единой цели — поставить свою базу на границе России и Украины и добавил, что "США не желает Украине ничего хорошего". Руководитель Украины глава Чечни назвал "сумасшедшими продажными людьми". По мнению политика, судьбу Украины должна решать Россия, потому что она является самым близким славянским народом.

Ранее Рамзан Кадыров уже заявлял, что присоединил бы Украину к Чечне, если бы руководил Российским государством. Кадыров заявил, Россия не позволит себя обижать и не нужно беспокоиться о будущем, пока при власти Владимир Путин. Чеченский лидер также сказал, что готов отправить чеченских военных для вторжения в Украину. Россия будет вынуждена присоединить Украину, если Владимир Зеленский и его команда "будут себя так вести".