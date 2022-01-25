Зовнішню політику визначає президент: у Кремлі відповіли на слова Кадирова про захоплення України

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков запропонував Рамзану Кадирову взяти участь у наступних виборах президента Росії.

У Кремлі встигли відреагувати на заяву Рамзана Кадирова про захоплення України. На "загальне щастя", президентом Росії є Володимир Путін, і саме президент країни вирішує вектор розвитку зовнішньої політики. Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков на зустрічі з журналістами, повідомляє російське видання РБК.

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У Кремлі запропонували главі Чечні обиратися в президенти Росії на наступних виборах.

"Як і всі громадяни Росії, Кадиров може виставити кандидатуру на наступні президентські вибори… Але в цілому я хочу нагадати, що основи зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава держави, і, на нашу загальну радість, главою нашої держави, куди входить і Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін".

Нагадаємо, нещодавно Рамзан Кадиров заявив, що на місці Путіна захопив би Україну. Глава Чечні вважає, що Сполучені Штати використовують Україну для єдиної мети — поставити свою базу на кордоні Росії та України й додав, що "США не бажає Україні нічого доброго". Керівник України глава Чечні назвав "божевільними продажними людьми". На думку політика, долю України має вирішувати Росія, бо вона є найближчим слов'янським народом.

Раніше Рамзан Кадиров уже заявляв, що приєднав би Україну до Чечні, якби керував Російською державою. Кадиров заявив, що Росія не дозволить себе ображати і не потрібно турбуватися про майбутнє, поки при владі Володимир Путін. Чеченський лідер також сказав, що готовий відправити чеченських військових для вторгнення в Україну. Росія буде змушена приєднати Україну, якщо Володимир Зеленський і його команда " будуть так поводитися".