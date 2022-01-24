Я б давно забрав Україну, ввів туди війська, навів би порядок, — Кадиров (відео)

Глава Чечні вважає, що "США не бажають Україні нічого доброго". При цьому керівників нашої країни політик назвав "божевільними продажними людьми".

Рамзан Кадиров у бесіді з головою чеченського парламенту міркував про єдність слов'янських народів, плани американського уряду та про людей, які стоять на чолі України. Прямий ефір за участю політика опубліковано у Instagram голови чеченського парламенту Магомеда Даудова.

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На думку політика, долю України має вирішувати не вона сама і навіть США. Це має право робити виключно Росія, оскільки вона є найближчим слов'янським сусідом України.

[ + – ] Прямий ефір Рамзана Кадирова (дивитися з 26:55)

"А що, Росія має поступатися західним країнам, які за 9 тисяч кілометрів — між Україною та Америкою? А найближчий сусід України — це Росія, це слов'янські народи", — заявив Кадиров.

При цьому він зазначив, що Америка нічого доброго Україні не бажає, і її цілі очевидні — встановити військові бази в нашій країні та налаштувати населення проти Росії. Українці, вважає голова Чечні, мають самі чинити опір цьому. Якщо ж вони не хочуть — РФ має вжити відповідних заходів.

"І ось я, якби був на місці президента (Володимира Путіна), я б давно забрав би Україну, ввів би туди війська, навів би порядок", — повідомив чеченський політик.

Керівництво України Кадиров назвав "божевільними продажними людьми", які несуть загрозу безпеці Росії. При цьому він провів аналогію із Сирією, стверджуючи, що участь армії РФ у сирійському конфлікті була виправданою.

"Якби в Сирії вчасно не зупинили цих шайтанів, то сьогодні б у нас вбивали. Вибухи, це все перейшло б до нас. Тому треба запобіжні заходи вживати", — резюмував Кадиров.

Крім того, глава Чечні учергове назвав себе "піхотинцем Путіна" і заявив, що навіть якщо весь світ буде проти, він залишиться поряд з Володимиром Путіним, оскільки "тричі зобов'язаний йому життям". Причини порятунку життя не уточнюються.

Раніше Рамзан Кадиров уже заявляв, що він "приєднав" би Україну до своєї республіки, якби керував російською державою. Також глава Чеченської республіки заявив, що чеченські військові "готові виїхати" в Україну та "виконати наказ без проблем", не уточнивши, який саме наказ він має на увазі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кадирова назвали заборонених у РФ талібів "красунчиками". Таку думку висловив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram радник голови Чечні Рамзана Кадирова — Адам Шахідов.