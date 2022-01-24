Я бы давно забрал бы Украину, ввел туда войска, навел бы порядок, — Кадыров (видео)

Глава Чечни считает, что "США не желают Украине ничего хорошего". При этом руководителей нашей страны политик назвал "сумасшедшими продажными людьми".

Рамзан Кадыров в беседе председателем чеченского парламента рассуждал о единстве славянских народов, планах американского правительства и о людях, стоящих во главе Украины. Прямой эфир с участием политика опубликован в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

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По мнению политика, судьбу Украины должна решать не она сама и даже не США. Это имеет право делать исключительно Россия, так как она — ближайший славянский сосед Украины.

[ + – ] Прямой эфир Рамзана Кадырова (смотреть с 26:55)

"А что, Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тысяч километров — между Украиной и Америкой? А самый ближний сосед Украины — это Россия, это славянские народы", — заявил Кадыров.

При этом он отметил, что Америка ничего хорошего Украине не желает и ее цели очевидны — установить военные базы в нашей стране и настроить население против России. Украинцы, считает глава Чечни, должны сами воспротивиться этому. Если же они не хотят — РФ должна принять соответствующие меры.

"И вот я, если бы был на месте президента (Владимира Путина), я бы давно забрал бы Украину, ввел бы туда войска, навел бы порядок", — сообщил чеченский политик.

Руководство Украины Кадыров назвал "сумасшедшими продажными людьми", которые несут угрозу безопасности России. При этом он провел аналогию с Сирией, утверждая, что участие армии РФ в сирийском конфликте было оправданным.

"Если бы в Сирии вовремя не остановили этих шайтанов, то сегодня у нас убивали бы. Взрывали бы, это все перешло бы к нам. Поэтому надо упреждающие меры предпринимать", — резюмировал Кадыров.

Кроме того, глава Чечни в очередной раз назвал себя "пехотинцем Путина" и заявил что даже если весь мир будет против, он останется рядом с Владимиром Путиным, так как "трижды обязан ему жизнью". Обстоятельств спасения своей жизни не уточняются.

Ранее Рамзан Кадыров уже заявлял, что он "присоединил" бы Украину к своей республике, если бы руководил российским государством. Также глава Чеченской республики заявил, что чеченские военные "готовы выехать" в Украину и "выполнить приказ без проблем", не уточнив, какой именно приказ он имеет в виду.

Ранее Фокус сообщал, что у Кадырова назвали запрещенных в РФ талибов "красавчиками". Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Instagram советник главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Шахидов.