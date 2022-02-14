Кадиров звернувся до Зеленського на тлі російського вторгнення в Україну

На думку глави Чечні, президентові України потрібно виконати Мінські угоди "щоб уникнути незворотних наслідків". При цьому реакції МЗС на подібні висловлювання ще немає.

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до Президента Володимира Зеленського з погрозою "незворотних наслідків", якщо Україна не виконуватиме Мінські угоди. Кадиров назвав цю умову необхідною "щоб уникнути кровопролиття". Про це він написав у Telegram.

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"Настав час виконання обов'язку перед власним народом, щоб уникнути незворотних наслідків. Тобто сьогодні як ніколи виникла необхідність виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не лише Президента Росії, а й Президента України. Неухильне виконання положень, прописаних у цьому документі, — перший найважливіший крок у справі політичного врегулювання напруженого протистояння", — написав він.

Як раніше повідомляв Фокус, у січні Рамзан Кадиров заявив, що якби він був на місці президента Росії, то давно "забрав би Україну, ввів би туди війська і навів би порядок". Він також додав, що долю України має право вирішувати не вона сама, а виключно Росія.

Після цих слів Кадирова, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "на загальне щастя" президентом РФ є Путін і саме він визначає зовнішню політику Росії. Рамзану Кадирову Пєсков порекомендував взяти участь у наступних виборах президента РФ.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Кадиров заявив, що якби йому доручили таке завдання, то він би "приєднав" Україну до Чечні. Тоді ж він висловив готовність надіслати чеченських солдатів воювати проти України.