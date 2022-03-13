UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Военная агрессия России Российско-украинская война

Под Киевом в результате обстрела погиб американский журналист, — Нацполиция (фото)

4576
Брент Рэнауд журналист США NYT гибель смерть обстрел Ирпень оккупанты
В Ирпене в результате обстрела погиб американский журналист Брент Рэнауд

При себе погибший 51-летний Брент Рэнауд имел журналистское удостоверение издания The New York Times. Редакция, в свою очередь, утверждает, что корреспондент не сотрудничал с NYT и не выполнял никаких заданий под Киевом.

В воскресенье, 13 марта, в Ирпене в результате обстрела со стороны российских войск погиб 51-летний корреспондент издания The New York Times Брент Рэнауд. Об этом сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, 51-летний корреспондент издания The NYT Брент Рэнауд со своим коллегой попал под обстрел российских войск в Ирпене.

Американский журналист получил смертельное ранение, еще одного пострадавшего сотрудника американского СМИ госпитализировали.

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Рэнауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", — написал глава полиции Киевской области в своем Facebook.

Пресс-служба Национальной полиции Киевской области сообщает, что автомобиль иностранных журналистов попал под обстрел в районе Романовского моста в Ирпене.

Внимание, жестокие кадры! Фотографии не рекомендуются к просмотру лицам моложе 18 лет, женщинам и людям со слабой психикой!

Брент Рэнауд смерть журналист Ирпень оккупанты NYT
Войска РФ в Ирпене убили корреспондента NYT Брента Рэнауда
Брент Рэнауд смерть журналист Ирпень оккупанты NYT
Войска РФ в Ирпене убили корреспондента NYT Брента Рэнауда
Брент Рэнауд смерть журналист Ирпень оккупанты NYT
Войска РФ в Ирпене убили корреспондента NYT Брента Рэнауда
Брент Рэнауд смерть журналист Ирпень оккупанты NYT
Войска РФ в Ирпене убили корреспондента NYT Брента Рэнауда
Брент Рэнауд смерть журналист Ирпень оккупанты NYT
Брент Рэнауд смерть журналист Ирпень оккупанты NYT
Брент Рэнауд смерть журналист Ирпень оккупанты NYT
Брент Рэнауд смерть журналист Ирпень оккупанты NYT

Позже Андрей Небытов сообщил, что в результате обстрела в Ирпене пострадал не один, а два иностранных журналиста. Корреспондентов с различными ранениями доставили в отделение "Охматдита", а их состояние здоровья не уточняется.

Полицейский Александр Бугай с места ЧП подтвердил, что 51-летний журналист издания The NYT Брент Рэнауд получил смертельное ранение в районе Романовского моста в Ирпене — пуля прошла на вылет через глаз.

Военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал видео из киевской больницы, в которую с ранением доставили коллегу погибшего корреспондента.

Пострадавшего в результате обстрела журналиста привезли в Охматдит

Американское издание The NYT также отреагировало на сообщения о гибели 51-летнего корреспондента Брента Рэнауда под Киевом. Редакция утверждает, что журналист с ними не сотрудничал и не выполнял никаких заданий в Украине.

"Мы глубоко опечалены известием о гибели Брента Рэнауда. Брент был талантливым режиссером, который на протяжении многих лет вносил свой вклад в NYT. Несмотря на то, что он вносил свой вклад в прошлом, он не выполнял задания для какого-либо отдела NYT в Украине. Первые сообщения о том, что он работал на NYT , распространялись потому, что на нем был значок Times Press, выданный для выполнения задания много лет назад", — говорится в сообщении редакции.

Напомним, 13 марта советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о том, что Рамзан Кадыров приехал в Киевскую область. По его словам, глава Чечни скрывается от украинского спецназа в окрестостях Иванкова.

Вечером 12 марта появилась информация о том, что российские войска расстреляли колонну мирных жителей под Киевом. Как утверждала военная разведка Минобороны, жертвами обстрела стали семь человек, в том числе ребенок.