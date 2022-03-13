Под Киевом в результате обстрела погиб американский журналист, — Нацполиция (фото)

При себе погибший 51-летний Брент Рэнауд имел журналистское удостоверение издания The New York Times. Редакция, в свою очередь, утверждает, что корреспондент не сотрудничал с NYT и не выполнял никаких заданий под Киевом.

В воскресенье, 13 марта, в Ирпене в результате обстрела со стороны российских войск погиб 51-летний корреспондент издания The New York Times Брент Рэнауд. Об этом сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, 51-летний корреспондент издания The NYT Брент Рэнауд со своим коллегой попал под обстрел российских войск в Ирпене.

Американский журналист получил смертельное ранение, еще одного пострадавшего сотрудника американского СМИ госпитализировали.

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Рэнауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", — написал глава полиции Киевской области в своем Facebook.

Пресс-служба Национальной полиции Киевской области сообщает, что автомобиль иностранных журналистов попал под обстрел в районе Романовского моста в Ирпене.

Внимание, жестокие кадры! Фотографии не рекомендуются к просмотру лицам моложе 18 лет, женщинам и людям со слабой психикой!

[ + – ] Войска РФ в Ирпене убили корреспондента NYT Брента Рэнауда [ + – ] Войска РФ в Ирпене убили корреспондента NYT Брента Рэнауда [ + – ] Войска РФ в Ирпене убили корреспондента NYT Брента Рэнауда [ + – ] Войска РФ в Ирпене убили корреспондента NYT Брента Рэнауда

Позже Андрей Небытов сообщил, что в результате обстрела в Ирпене пострадал не один, а два иностранных журналиста. Корреспондентов с различными ранениями доставили в отделение "Охматдита", а их состояние здоровья не уточняется.

Полицейский Александр Бугай с места ЧП подтвердил, что 51-летний журналист издания The NYT Брент Рэнауд получил смертельное ранение в районе Романовского моста в Ирпене — пуля прошла на вылет через глаз.

Военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал видео из киевской больницы, в которую с ранением доставили коллегу погибшего корреспондента.

[ + – ] Пострадавшего в результате обстрела журналиста привезли в Охматдит

Американское издание The NYT также отреагировало на сообщения о гибели 51-летнего корреспондента Брента Рэнауда под Киевом. Редакция утверждает, что журналист с ними не сотрудничал и не выполнял никаких заданий в Украине.

"Мы глубоко опечалены известием о гибели Брента Рэнауда. Брент был талантливым режиссером, который на протяжении многих лет вносил свой вклад в NYT. Несмотря на то, что он вносил свой вклад в прошлом, он не выполнял задания для какого-либо отдела NYT в Украине. Первые сообщения о том, что он работал на NYT , распространялись потому, что на нем был значок Times Press, выданный для выполнения задания много лет назад", — говорится в сообщении редакции.

Напомним, 13 марта советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о том, что Рамзан Кадыров приехал в Киевскую область. По его словам, глава Чечни скрывается от украинского спецназа в окрестостях Иванкова.

Вечером 12 марта появилась информация о том, что российские войска расстреляли колонну мирных жителей под Киевом. Как утверждала военная разведка Минобороны, жертвами обстрела стали семь человек, в том числе ребенок.