ЗС РФ атакували школу у селі Миколаївської області: є загиблі (фото, відео)

Четверо людей постраждали внаслідок атаки школи.

Ворог завдав бомбового удару по школі у селі Зелений Гай у Миколаївській області. У результаті атаки загинули 2 особи, ще 2 отримали поранення, передає пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Після удару на руїнах будівлі сталося загоряння. Близько 22 пожежників ліквідували вогонь на площі 150 квадратних метрів за допомогою 4 одиниць техніки.

"Окупанти сволоти вистрілили по школі в одному з населених пунктів. Присипало людей, ми займаємося евакуацією", — заявив губернатор Миколаївської області Віталій Кім, опублікувавши кадри після атаки у Facebook.

На відео бачено залишки школи у вогні, клуби диму, вогонь та рятувальників. Також на місці працює поліція.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали масованого удару по місту та зруйнували школу в Житомирі.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Поруч із ним немає жодних військових об'єктів, зате є кілька шкіл, лікарні, дитячі садки та багатоповерхівки.