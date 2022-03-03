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Воєнний фокус

У Чернігові після авіаційних ударів з-під завалів дістали тіла 33 людей, — ДСНС

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Чернігів, обстріл
Внаслідок ракетного обстрілу Чернігова загинули як мінімум 33 особи

Сьогодні обідом російські окупанти завдали ракетного удару по житлових кварталах міста. Постраждали лікарні, школи та багатоповерхівки.

Внаслідок сьогоднішніх авіаударів російських окупантів по житлових кварталах у Чернігові загинули щонайменше 33 особи, повідомили в ДСНС.

Станом на 18:20 з-під завалів будинків рятувальники дістали тіла 33 загиблих людей і 18 травмованих. Але через потужні обстріли наразі рятувальні роботи тимчасово призупинені.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста. Поруч із ним немає жодних військових об'єктів, зате є кілька шкіл, лікарні, дитячі садки та багатоповерхівки.

Чаус про обстріл Чернігова

"Багато багатоквартирних будинків пошкоджено, вибито вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищено стіни та перекриття. У Чернігові російська авіація атакувала дві школи та приватні будинки", — написав голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Чернігів, обстріл
Російські окупанти обстріляли Чернігів

Під удар російської авіації потрапили дві школи в районі Старої Подусівки та будинки мирних жителів.

Також унаслідок обстрілу російськими військами Чернігова на території Державного підприємства "Комбінат Астра" один зі снарядів потрапив у нафтобазу, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

Чернігів, обстріл
Російські окупанти обстріляли Чернігів

Нагадаємо, сьогодні окупанти також розбомбили ТЕЦ і залізничний вокзал в Охтирці. Декілька авіабомб були скинуті й на житлові квартали міста.

У Харкові горять понад 40 житлових будинків унаслідок обстрілу окупантів. Снаряди окупантів потрапили у квартири, після чого там почалася пожежа. Кількість жертв поки що невідома.