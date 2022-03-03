У Чернігові після авіаційних ударів з-під завалів дістали тіла 33 людей, — ДСНС

Сьогодні обідом російські окупанти завдали ракетного удару по житлових кварталах міста. Постраждали лікарні, школи та багатоповерхівки.

Внаслідок сьогоднішніх авіаударів російських окупантів по житлових кварталах у Чернігові загинули щонайменше 33 особи, повідомили в ДСНС.

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Станом на 18:20 з-під завалів будинків рятувальники дістали тіла 33 загиблих людей і 18 травмованих. Але через потужні обстріли наразі рятувальні роботи тимчасово призупинені.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста. Поруч із ним немає жодних військових об'єктів, зате є кілька шкіл, лікарні, дитячі садки та багатоповерхівки.

[ + – ] Чаус про обстріл Чернігова

"Багато багатоквартирних будинків пошкоджено, вибито вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищено стіни та перекриття. У Чернігові російська авіація атакувала дві школи та приватні будинки", — написав голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

[ + – ] Російські окупанти обстріляли Чернігів

Під удар російської авіації потрапили дві школи в районі Старої Подусівки та будинки мирних жителів.

Також унаслідок обстрілу російськими військами Чернігова на території Державного підприємства "Комбінат Астра" один зі снарядів потрапив у нафтобазу, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

[ + – ] Російські окупанти обстріляли Чернігів

Нагадаємо, сьогодні окупанти також розбомбили ТЕЦ і залізничний вокзал в Охтирці. Декілька авіабомб були скинуті й на житлові квартали міста.

У Харкові горять понад 40 житлових будинків унаслідок обстрілу окупантів. Снаряди окупантів потрапили у квартири, після чого там почалася пожежа. Кількість жертв поки що невідома.