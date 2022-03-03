У Харкові горять понад 40 житлових будинків унаслідок обстрілу окупантів (відео)
Снаряди окупантів потрапили до квартир, після чого там почалася пожежа. Про поранених і загиблих поки що не повідомляється.
На околицях Харкова в житловому масиві Північна Салтівка горить понад 40 багатоквартирних і приватних будинків унаслідок обстрілу російської армії близько 15:00. Про це повідомляє видання "Суспільне. Харків" у Telegram із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Снаряди потрапили у квартири, де почалася пожежа. Про поранених і загиблих поки що не повідомляється.
Крім того, стало відомо, що російські окупанти завдали авіаудару по аеродрому "Коротич" у Харкові. Він був знищений нальотом російської авіації. Інфраструктура аеродрому та літаки приведені в неробочий стан.
Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що Росія може обстріляти з "градів" власні території, щоб потім звинуватити в цьому Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив про можливу провокацію з боку Росії.
Маріуполь на Донеччині вже добу перебуває без зв'язку, електроенергії, тепла та води. Місто практично в блокаді, але в повній боєготовності. Минулої доби в Маріуполі була відносно тихо. Після доби обстрілу комунальники намагаються відновлювати комунікації.