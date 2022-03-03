В Харькове горят более 40 жилых домов в результате обстрела оккупантов ( видео)

Снаряды оккупантов попали в квартиры, после чего там начался пожар. О раненых и погибших пока что не сообщается.

На окраинах Харькова в жилом массиве Северная Салтовка горит более 40 многоквартирных и частных домов результате обстрела российской армии около 15:00. Об этом сообщает издание "Суспільне. Харків" в Telegram со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

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Снаряды попали в квартиры, где начался пожар. О раненых и погибших пока что не сообщается.

Кроме того, стало известно, что российские оккупанты нанесли авиаудар по аэродрому "Коротич" в Харькове. Он был уничтожен налетом российской авиации. Инфраструктура аэродрома и самолеты приведены в нерабочее состояние.

Напомним, 3 марта стало известно, что Россия может обстрелять из "градов" собственные территории, чтобы потом обвинить в этом Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о возможной провокации со стороны России.

Мариуполь в Донецкой области уже сутки находится без связи, электроэнергии, тепла и воды. Город фактически в блокаде, но в полной боеготовности. Прошедшие сутки в Мариуполе были относительно тихими. После суток обстрелов коммунальщики пытаются восстанавливать коммуникации.