Россия может ударить "градами" по своим: Кулеба предупредил о новой провокации Москвы

Российские военные планируют обстрел своих же сограждан, чтобы потом обвинить в этом украинскую армию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о возможной провокации со стороны России. Соответствующая публикация появилась на его странице в Twitter.

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"Тревожные сообщения: русские могли направить реактивные системы залпового огня в приграничном российском поселке Поповка на свою территорию. Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину", – заявил глава МИД.

Ранее об этом же со ссылкой на СБУ предупредил и советник главы МВД Антон Геращенко. Он рассказал, что Поповка граничит с Краснопольским районом Сумской области. "Грады" развернуты в сторону РФ по ходу движения от украинской границы.

"В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории — с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ. СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию", – гласит публикация.

Тем временем Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщает о том, что на оккупированной территории прошла мобилизация, и теперь с той стороны готовится наступление. Сейчас часть этих сил перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса".

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские пограничники вместе с бойцами Вооруженных сил вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.