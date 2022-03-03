Росія може вдарити "градами" по своїх: Кулеба попередив про нову провокацію Москви

Російські військові планують обстріл своїх же співгромадян, щоб потім звинуватити в цьому українську армію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив про можливу провокацію з боку Росії. Відповідна публікація з'явилася на його сторінці у Twitter.

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"Тривожні повідомлення: росіяни могли направити реактивні системи залпового вогню в прикордонному російському селищі Попівка на свою територію. Знаючи варварський характер дій Росії, ми побоюємося, що може бути підготовлена операція під чужим прапором, щоб звинуватити Україну", — заявив глава МЗС.

Раніше про це з посиланням на СБУ попередив і радник голови МВС Антон Геращенко. Він розповів, що Попівка межує з Краснопільським районом Сумської області. "Гради" розвернуті в бік РФ у ході руху від українського кордону.

"У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію й обстріл своєї ж території — з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ. СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити та зірвати провокацію", — говорить публікація.

Тим часом Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомляє про те, що на окупованій території пройшла мобілізація, і тепер з того боку готується наступ. Наразі частину цих сил перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край і тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли до Білгорода для штурму Києва в першому ешелоні як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українські прикордонники разом із бійцями Збройних сил вийшли на лінію державного кордону України в Сумській області.