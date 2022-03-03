Окупанти розбомбили ТЕЦ і залізничний вокзал в Охтирці, – мер Кузьменко (відео)

Декілька авіабомб були скинуті і на житлові квартали міста.

Російські окупанти обстріляли за допомогою авіації місто Охтирку на Сумщині, і наслідки чергової атаки озвучив мер міста Павло Кузьменко.

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За його словами, після 16 години вечора 3 березня Охтирка знову зазнала авіабомбардування, внаслідок чого розбомблені ТЕЦ і залізничний вокзал. Ще кілька бомб було скинуто на житлові квартали міста. Подробиці він пообіцяв повідомити пізніше.

Тим часом місцеві жителі показують величезний стовп диму, який здійнявся над тим, що ще кілька хвилин було теплоелектроцентраллю. Чоловік на відео каже, що особисто бачив російський винищувач Су, який скинув бомбу. З огляду на хмарність літак летів досить низько, а пілот навмисно цілився в критичну інфраструктуру міста.

[ + – ] Місцевий мешканець побачив, як винищувач скинув бомбу на ТЕЦ

Охтирська ТЕЦ забезпечує підприємства та мешканців міста електрикою та теплом. Перша черга теплоцентралі з турбогенератором потужністю 6 мВт введена в експлуатацію в 1959 році. Другий турбогенератор потужністю 6 мВт було введено в 1960 році. ТЕЦ включено на паралельну роботу з державною електричною системою в 1964 році. У 2009 році на Охтирський ТЕЦ встановлено нову, третю турбіну з паровим котлом потужністю 85 Гкал/год.

Окупанти продовжують завдавати авіаударів не лише по Сумщині. Колись одне з найкрасивіших міст України, Харків, вони буквально рівняють із землею. 3 березня місто знову зазнало масштабного обстрілу авіацією, в результаті яких 40 багатоповерхівок охопило вогонь. Одна з бомб впала на територію ринку Барабашово.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що окупанти, зустрівши небачену відсіч, почали вчиняти злочини проти людяності. А в СБУ зазначили, що армія РФ змінила наступальний характер.