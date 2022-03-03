Оккупанты разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал в Ахтырке, – мэр Кузьменко (видео)

Несколько авиабомб были сброшены и на жилые кварталы города.

Российские оккупанты обстреляли с помощью авиации город Ахтырку Сумской области, и последствия очередной атаки озвучил мэр города Павел Кузьменко.

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По его словам, после 16 часов вечера 3 марта Ахтырка снова подверглась авиабомбардировкам, в результате чего разбомблены ТЭЦ и железнодорожный вокзал. Еще несколько бомб были сброшены на жилые кварталы города. Подробности он пообещал сообщить позже.

Тем временем местные жители показывают огромный столб дыма, который поднялся над тем, что еще несколько минут было теплоэлектроцентралью. Мужчина на видео говорит, что лично видел российский истребитель Су, который сбросил бомбу. Учитывая облачность, самолет летел довольно низко, а пилот намеренно целился в критическую инфраструктуру города.

[ + – ] Местный житель увидел, как истребитель сбросил бомбу на ТЭЦ

Ахтырская ТЭЦ обеспечивает предприятия и жителей города электричеством и теплом. Первая очередь теплоцентрали с турбогенератором мощностью 6 мВт введена в эксплуатацию в 1959 году. Второй турбогенератор мощностью 6 мВт был введен в 1960 году. ТЭЦ включена на параллельную работу с государственной электрической системой в 1964 году. В 2009 году на Ахтырский ТЭЦ установлена новая, третья турбина с паровым котлом мощностью 85 Гкал/час.

Оккупанты продолжают наносить авиаудары не только по Сумщине. Некогда один из красивейших городов Украины, Харьков, они буквально ровняют с землей. 3 марта город снова подвергся масштабным обстрелам авиацией, в результате которых 40 многоэтажек охватил огонь. Одна из бомб упала на территорию рынка Барабашово.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что оккупанты, встретив невиданный отпор, начали совершать преступления против человечности. В СБУ же отметили, что армия РФ изменила наступательный характер.