Армия РФ изменила наступательный характер: в СБУ назвали причину

В ведомстве утверждают, что российские солдаты сдаются в плен целыми группами.

Российские военные, вторгшиеся на территорию Украины, не ожидали встретить настолько сильное сопротивление со стороны ВСУ и рядовых украинцев, и, спустя несколько дней ожесточенного противостояния. Это постепенно изменило наступательный характер армии РФ, сообщает Служба безопасности Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В связи с этим участились случаи, когда российские солдаты и офицеры сдаются в плен и отказываются участвовать в дальнейших наступательных действиях, причем делают это целыми группами.

В частности, в районе Николаева украинские военные обезвредили российский десант, который пытался высадиться.

"Часть кафиров сразу сдались в плен. Российский десантник в разговоре с матерью рассказал ей, где он воевал на самом деле. И при этом просил, чтобы солдатские матери выходили на протесты с требованиями забрать российские войска из Украины. Впоследствии близ Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов", – говорится в публикации ведомства.

В СБУ напомнили, что в Украине с недавних пор работает Объединенный центр, куда могут обращаться матери русских солдат, которые хотят забрать из плена своих сыновей.

Фото: пресс-служба СБУ

Ранее сообщалось, что Россия планировала захватить Украину за 15 суток, с 20 февраля по 6 марта 2022. Об этом стало известно после того, как в руки украинских военных попали документы армии РФ.

Напомним, Россия провела мобилизацию мужчин на оккупированных территориях, чтобы воевать против Украины. В свою очередь МИД Украины предупреждает, что армия РФ готовит провокации с обстрелом своего же мирного населения "градами", чтобы обвинить в этом Украину.