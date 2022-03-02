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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ завладела документами российских оккупантов с датами вторжения в Украину (фото)

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Вторжение в Украину
Фото: korabelov.info

По информации генштаба ООС, Россия планировала захватить Украину за 15 суток, с 20 февраля по 6 марта 2022.

В распоряжении бойцов ВСУ оказались документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ, в которых содержались сроки вторжения армии РФ в Украину. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

военные документы РФ
военные документы РФ
военные документы РФ
военные документы РФ

"Среди полученных документов были рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблица сигналов управления, таблица скрытого управления, список личного состава и прочее", — информируют военные.

Исходя из полученной информации в штабе ООС пришли к выводу, что военная операция в Украине была намечена на 20 февраля 2022 года, и рассчитана на 15 суток. Иными словами захват Украины планировался с 20.02 по 06.03 2022 года.

Также в штабе сообщают, что подразделение врага должны были провести высадку из большого десантного корабля (БДК) "Орск" в районе Степановки-1 и дальше действовать с воинскими частями 58-й армии РФ: 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью высадки было блокирование и взятие под контроль Мариуполя.

Украинские военные сообщили, что теперь, когда российские солдаты, попавшие в плен, будут говорить что они приехали на учения и заблудились, верить не стоит, поскольку командование ВС РФ тщательно готовило вторжение.

Ранее сообщалось, что 2 марта на Донецком направлении российсикая армия пытается блокировать Мариуполь, а в Черноморской зоне оккупанты готовятся к морской десантной операции.