ВСУ завладела документами российских оккупантов с датами вторжения в Украину (фото)

По информации генштаба ООС, Россия планировала захватить Украину за 15 суток, с 20 февраля по 6 марта 2022.

В распоряжении бойцов ВСУ оказались документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ, в которых содержались сроки вторжения армии РФ в Украину. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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"Среди полученных документов были рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблица сигналов управления, таблица скрытого управления, список личного состава и прочее", — информируют военные.

Исходя из полученной информации в штабе ООС пришли к выводу, что военная операция в Украине была намечена на 20 февраля 2022 года, и рассчитана на 15 суток. Иными словами захват Украины планировался с 20.02 по 06.03 2022 года.

Также в штабе сообщают, что подразделение врага должны были провести высадку из большого десантного корабля (БДК) "Орск" в районе Степановки-1 и дальше действовать с воинскими частями 58-й армии РФ: 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью высадки было блокирование и взятие под контроль Мариуполя.

Украинские военные сообщили, что теперь, когда российские солдаты, попавшие в плен, будут говорить что они приехали на учения и заблудились, верить не стоит, поскольку командование ВС РФ тщательно готовило вторжение.

Ранее сообщалось, что 2 марта на Донецком направлении российсикая армия пытается блокировать Мариуполь, а в Черноморской зоне оккупанты готовятся к морской десантной операции.