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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ заволоділа документами російських окупантів з датами вторгнення в Україну (фото)

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Вторгнення в Україну
Фото: korabelov.info

За інформацією генштабу ООС, Росія планувала захопити Україну за 15 діб, з 20 лютого по 6 березня 2022 року.

У розпорядженні бійців ЗСУ опинилися документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту РФ, у яких містилися терміни вторгнення армії РФ в Україну. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

військові документи РФ
військові документи РФ
військові документи РФ
військові документи РФ

"Серед отриманих документів були робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиця сигналів управління, таблиця прихованого управління, список особового складу та інше", — інформують військові.

Виходячи з отриманої інформації, в штабі ООС дійшли висновку, що військова операція в Україні була намічена на 20 лютого 2022 року і розрахована на 15 діб. Іншими словами захоплення України планувалося з 20.02 до 06.03 2022 року.

Також у штабі повідомляють, що підрозділи ворога мали провести висадку з великого десантного корабля (БДК) "Орськ" у районі Степанівки-1 і далі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ: 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою висадки було блокування та взяття під контроль Маріуполя.

Українські військові повідомили, що тепер, коли російські солдати, які потрапили в полон, будуть говорити, що вони приїхали на навчання і заблукали, вірити не варто, оскільки командування ЗС РФ ретельно готувало вторгнення.

Раніше повідомлялося, що 2 березня на Донецькому напрямку російська армія намагається блокувати Маріуполь, а в Чорноморській зоні окупанти готуються до морської десантної операції.