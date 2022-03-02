ЗСУ заволоділа документами російських окупантів з датами вторгнення в Україну (фото)

За інформацією генштабу ООС, Росія планувала захопити Україну за 15 діб, з 20 лютого по 6 березня 2022 року.

У розпорядженні бійців ЗСУ опинилися документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту РФ, у яких містилися терміни вторгнення армії РФ в Україну. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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"Серед отриманих документів були робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиця сигналів управління, таблиця прихованого управління, список особового складу та інше", — інформують військові.

Виходячи з отриманої інформації, в штабі ООС дійшли висновку, що військова операція в Україні була намічена на 20 лютого 2022 року і розрахована на 15 діб. Іншими словами захоплення України планувалося з 20.02 до 06.03 2022 року.

Також у штабі повідомляють, що підрозділи ворога мали провести висадку з великого десантного корабля (БДК) "Орськ" у районі Степанівки-1 і далі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ: 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою висадки було блокування та взяття під контроль Маріуполя.

Українські військові повідомили, що тепер, коли російські солдати, які потрапили в полон, будуть говорити, що вони приїхали на навчання і заблукали, вірити не варто, оскільки командування ЗС РФ ретельно готувало вторгнення.

Раніше повідомлялося, що 2 березня на Донецькому напрямку російська армія намагається блокувати Маріуполь, а в Чорноморській зоні окупанти готуються до морської десантної операції.