Армія РФ змінила наступальний характер: у СБУ назвали причину

У відомстві стверджують, що російські солдати здаються в полон цілими групами.

Російські військові, які вторглися на територію України, не очікували зустріти настільки сильний опір з боку ЗСУ та пересічних українців, і через кілька днів запеклого протистояння. Це поступово змінило наступальний характер армії РФ, повідомляє Служба безпеки України.

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У зв'язку з цим почастішали випадки, коли російські солдати та офіцери здаються в полон і відмовляються брати участь у подальших наступальних діях, причому роблять це цілими групами.

Зокрема, у районі Миколаєва українські військові знешкодили російський десант, який намагався висадитися.

"Частина окупантів відразу здалася в полон. Російський десантник у розмові з матір'ю розповів їй, де він воював насправді. І при цьому просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України. Згодом поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів", – йдеться в публікації відомства.

В СБУ нагадали, що в Україні з недавніх пір працює Об'єднаний центр, куди можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів.

Фото: пресс-служба СБУ

Раніше повідомлялося, що Росія планувала захопити Україну за 15 діб, з 20 лютого по 6 березня 2022 року. Про це стало відомо після того, як до рук українських військових потрапили документи армії РФ.

Нагадаємо, Росія провела мобілізацію чоловіків на окупованих територіях, щоб воювати проти України. У свою чергу МЗС України попереджає, що армія РФ готує провокації з обстрілом свого ж мирного населення "градами", аби звинуватити в цьому Україну.