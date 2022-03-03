В Чернигове после авиационных ударов из-под завалов достали тела 33 человек, — ГСЧС

Сегодня обедом российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым кварталам города. Пострадали больницы, школы и многоэтажки.

В результате сегодняшних авиаударов российских оккупантов по жилым кварталам в Чернигове погибли по меньшей мере 33 человека, сообщили в ГСЧС.

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По состоянию на 18:20 из-под завалов домов спасатели достали тела 33 погибших человек и 18 травмированных. Но в связи с мощными обстрелами на данный момент спасательные работы временно приостановлены.

Напомним, российские войска сегодня днем нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Рядом с ним нет никаких военных объектов, но зато есть несколько школ, больницы, детские сады и многоэтажки.

[ + – ] Чаус об обстреле Чернигова

"Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия. В Чернигове российская авиация атаковала две школы и частные дома", — написал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

[ + – ] Российские оккупанты обстреляли Чернигов

Под удар российской авиации попали две школы в районе Старой Подусовки и дома мирных жителей.

Также в результате обстрела российскими войсками Чернигова на территории Государственного предприятия "Комбинат Астра" один из снарядов попал в нефтебазу, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

[ + – ] Российские оккупанты обстреляли Чернигов

Напомним, сегодня оккупанты также разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал в Ахтырке. Несколько авиабомб были сброшены и на жилые кварталы города.

В Харькове горят более 40 жилых домов в результате обстрела оккупантов. Снаряды оккупантов попали в квартиры, после чего там начался пожар. Количество жертв пока неизвестно.