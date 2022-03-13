ВС РФ атаковали школу в селе Николаевской области: есть погибшие (фото, видео)
Четверо человек пострадали в результате атаки школы.
Враг нанес бомбовый удар по школе в селе Зеленый Гай в Николаевской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 2 получили ранения, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
После удара на руинах здания произошло возгорание. Около 22 пожарных ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров с помощью 4 единиц техники.
"Оккупанты сволочи выстрелили по школе в одном из населенных пунктов. Присыпало людей, мы занимаемся эвакуацией", — заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким, опубликовав кадры после атаки в Facebook.
На видео видено горящие остатки школы, клубы дыма, огонь и спасателей. Также на месте работает полиция.
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли массированный удар по городу и разрушили школу в Житомире.
Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Рядом с ним нет никаких военных объектов, но зато есть несколько школ, больницы, детские сады и многоэтажки.