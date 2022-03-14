Броневики и БТРы: защитники Мариуполя показали уничтожение техники ВС РФ (видео)

За сутки бойцам "Азова" удалось уничтожить несколько БТРов, броневиков, а также российский спецназ из ГРУ.

Бойцы "Азова" совместно с ВСУ и теробороной продолжают отстаивать рубежи Мариуполя. За минувшие сутки военным удалось уничтожить ряд техники ВС РФ, а также спецназ ГРУ. Об этом сообщается в телеграм-канале "Азов — Мариуполь".

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Указывается, что бойцы спецбатальона уничтожили 1 "Тайфун", 4 БТРа врага, а также две бронемашины "Рысь". Также заявляется об уничтожении 17 членов Главного разведывательного управления РФ и большом количестве российской пехоты.

"Бои за украинский Мариуполь продолжаются несмотря на то, что город находится в окружении. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина несмотря на то, что враг пытается захватить город", — подчеркивают в публикации.

Также военные опубликовали видео уличных боев в Мариуполе, на которых и зафиксировано уничтожение вражеской техники.

Напомним, в МВД заявили, что блокируют зеленый коридор в Мариуполь по личному указанию Путина. Также 14 марта сообщалось, что украинские военные пошли в контрнаступление в Мариуполе и под Изюмом.