Зеленый коридор в Мариуполь блокируют по личному указанию Путина, - МВД
Ныне гуманитарная помощь для Мариуполя находится в Бердянске. Украина пробует разблокировать коридор для помощи горожан.
Создание гуманитарного коридора в Мариуполе блокирует лично президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает УНИАН.
По словам Денисенко, самая сложная ситуация сейчас в Мариуполе.
"Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что личное указание Путина: не допускать гуманитарного коридора. Другого ответа на вопрос: почему так происходит в Мариуполе? — нет. К сожалению, это личное указание президента РФ", — заявил советник главы МВД.
Как отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко гуманитарный конвой целый, но пока все еще не добрался до города. Эту ночь груз провел в Бердянске.
Въезд в город невозможный из-за высокоинтенсивных боях у Мариуполя.
Напомним, на 19 день войны РФ с Украиной Мариуполь продолжают атаковать. Город находится в окружении ВС РФ.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ пошли в контратаку под Изюмом и Мариуполем.