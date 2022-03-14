Зеленый коридор в Мариуполь блокируют по личному указанию Путина, - МВД

Ныне гуманитарная помощь для Мариуполя находится в Бердянске. Украина пробует разблокировать коридор для помощи горожан.

Создание гуманитарного коридора в Мариуполе блокирует лично президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает УНИАН.

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По словам Денисенко, самая сложная ситуация сейчас в Мариуполе.

"Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что личное указание Путина: не допускать гуманитарного коридора. Другого ответа на вопрос: почему так происходит в Мариуполе? — нет. К сожалению, это личное указание президента РФ", — заявил советник главы МВД.

Как отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко гуманитарный конвой целый, но пока все еще не добрался до города. Эту ночь груз провел в Бердянске.

Въезд в город невозможный из-за высокоинтенсивных боях у Мариуполя.

Напомним, на 19 день войны РФ с Украиной Мариуполь продолжают атаковать. Город находится в окружении ВС РФ.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ пошли в контратаку под Изюмом и Мариуполем.