19-й день войны. Мариуполь стирают с лица земли, а Авдеевку обстреливают из "Точек-У"

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что подразделения ВСУ покинули прифронтовую Волноваху, поскольку города с инфраструктурой больше не существует.

Российские войска продолжают держать Мариуполь в осаде, обстреливая жилые кварталы из авиации и тяжелой артиллерии, а в сторону Авдеевки оккупанты применяют тактический ракетный комплекс "Точка-У". Фокус в одном материале собрал всю информацию о том, что происходит на Донецком направлении фронта.

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Мариуполь

13 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что российские военные не пропускают колонну грузовиков, которые везли гуманитарный груз в Мариуполь. По его словам, транспорт находится в 80 километрах от прифронтового населенного пункта и не может доехать до города.

Утром 14 марта министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина попытается разблокировать движение гуманитарного конвоя из Бердянска через Мангуш в направлении Мариуполя.

Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко утверждает, что власти не могут назвать точное число жертв и пострадавших в результате обстрелов портового города из-за активных боевых действий.

[ + – ] Статистика погибших жителей Донетчины в результате обстрелов войск РФ

Журналист "Голоса Америки" Ася Долина 13 марта сообщала о том, что беременная девушка, которая попала под авианалет на роддом в Мариуполе, скончалась. Также не выжил ее нерожденный ребенок.

[ + – ] В Мариуполе скончалась беременная девушка, попавшая под авианалет на роддом

Бойцы полка "Азов", которые также участвуют в обороне прифронтового города, запустили беспилотник и засняли последствия массированных обстрелов Мариуполя.

"Так сегодня выглядит Мариуполь с неба. Именно с этого открытого для врага неба круглые сутки летят авиабомбы на когда-то красивый город. Остановить вражеских пилотов может только смерть. Ибо они знают, что уничтожают гражданских и продолжают это делать", — говорится в подписи к видеоролику.

[ + – ] Последствия массированных обстрелов Мариуполя

Авдеевка

13 марта российские войска из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли территорию Авдеевского коксохимического завода. Как сообщили в "Метинвесте", в результате атаки остановилась заводская ТЭЦ, из-за чего прифронтовой город остался без отопления.

[ + – ] Оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли Авдеевский коксохимический завод

Кроме реактивной артиллерии, российские войска обстреливают Авдеевку из тактических ракетных комплексов "Точка-У". Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко о первой атаке из тяжелого вооружения сообщал в воскресенье, 13 марта. По его словам, оккупанты стреляли из комплекса "Точка-У" в направлении мирных кварталов, но, к счастью, пострадавших и жертв нет.

[ + – ] Оккупанты обстреляли Авдеевку из ракетного комплекса "Точка-У" [ + – ] Оккупанты обстреляли Авдеевку из ракетного комплекса "Точка-У"

Второй обстрел Авдеевки из ракетных комплексов "Точка-У", как утверждает Кириленко, был осуществлен вечером, 13 марта. Более того, по словам главы ДонОГА, российские войска также стреляют по прифронтовому городу из РСЗО "Град". Под огонь оккупантов попали Авдеевский коксохимический завод, школа и частные дома. Информация о жертвах в результате обстрелов на данный момент уточняется.

[ + – ] Оккупанты обстреляли Авдеевку из ракетного комплекса "Точка-У" и "Градов" [ + – ] Оккупанты обстреляли Авдеевку из ракетного комплекса "Точка-У" и "Градов"

Волноваха

Днями ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули прифронтовой город, а на окраинах продолжаются бои с оккупантами. По его словам, населенного пункта с инфраструктурой больше не существует, поскольку российские войска почти полностью уничтожили Волноваху.

"Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои уходят за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и добиться тактических и стратегических планов", — сообщал Кириленко в эфире национального телемарафона.

[ + – ] Кадры из уничтоженной российскими войсками Волновахи

Краматорск

Ночью 14 марта российские войска осуществили ракетный удар по Краматорску. В населенном пункте неоднократно звучали сирены воздушной тревоги, о чем также предупреждал мэр Александр Гончаренко.

Позже городской голова сообщил, что в результате ракетного удара по Краматорску, по предварительным данным, погибло двое человек. На опубликованном снимке можно увидеть, что один из снарядов прилетел в жилой район.

Александр Гончаренко после атаки также призвал жителей города заклеить окна в своих жилищах, чтобы они выдержали возможные следующие авианалеты и ракетные удары.

[ + – ] Российские войска нанесли авиаудар по Краматорску

Покровский район

Утром 14 марта обстрелу подверглась Карловская фильтровальная станция, из-за чего без водоснабжения осталась часть Донецкой области. Как сообщает корреспондент Фокуса, воды после 6:00 утра не было в Покровске, Селидово, Новогродовке и Мирнограде.

[ + – ] Часть Донбасса осталась без воды из-за обстрелов на Карловской станции

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ пошли в контратаку под Изюмом и Мариуполем.

Также Фокус в своем материале рассказывал, что происходит в Северодонецке и Лисичанске, которые подвергаются массированным обстрелам со стороны войск РФ.