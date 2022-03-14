19 день війни. Маріуполь стирають з лиця землі, а Авдіївку обстрілюють з "Точок-У"

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що підрозділи ЗСУ залишили прифронтову Волноваху, оскільки міста з інфраструктурою більше не існує.

Російські війська продовжують тримати Маріуполь в облозі, обстрілюючи житлові квартали з авіації та важкої артилерії, а у бік Авдіївки окупанти застосовують тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Фокус в одному матеріалі зібрав усю інформацію про те, що відбувається на Донецькому напрямі фронту.

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Маріуполь

13 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв про те, що російські військові не пропускають колону вантажівок, які везли гуманітарний вантаж до Маріуполя. За його словами, транспорт знаходиться за 80 кілометрів від прифронтового населеного пункту і не може доїхати до міста.

Вранці 14 березня міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Україна спробує розблокувати рух гуманітарного конвою з Бердянська через Мангуш у напрямку Маріуполя.

Голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко стверджує, що влада не може назвати точну кількість жертв і постраждалих внаслідок обстрілів портового міста через активні бойові дії.

[ + – ] Статистика загиблих жителів Донеччини внаслідок обстрілу військ РФ

Журналістка "Голосу Америки" Ася Долина 13 березня повідомляла про те, що вагітна дівчина, яка потрапила під авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі, померла. Також не вижила її ненароджена дитина.

[ + – ] У Маріуполі померла вагітна дівчина, яка потрапила під авіаналіт на пологовий будинок

Бійці полку "Азов", які також беруть участь в обороні прифронтового міста, запустили безпілотник та зафільмували наслідки масованих обстрілів Маріуполя.

"Так сьогодні виглядає Маріуполь з неба. Саме з цього відкритого для ворога неба цілодобово летять авіабомби на колись гарне місто. Зупинити ворожих пілотів може лише смерть. Бо вони знають, що знищують цивільних і продовжують це робити", — йдеться в підписі до відео.

[ + – ] Наслідки масованих обстрілів Маріуполя

Авдіївка

13 березня російські війська з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли територію Авдіївського коксохімічного заводу. Як повідомили в "Метінвесті", внаслідок атаки зупинилася заводська ТЕЦ, через що прифронтове місто залишилося без опалення.

[ + – ] Окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли Авдіївський коксохімічний завод

Окрім реактивної артилерії, російські війська обстрілюють Авдіївку із тактичних ракетних комплексів "Точка-У". Голова Донецької ОДА Павло Кириленко про першу атаку з важкого озброєння повідомляв у неділю, 13 березня. За його словами, окупанти стріляли з комплексу "Точка-У" в напрямку мирних кварталів, але, на щастя, постраждалих та жертв немає.

[ + – ] Окупанти обстріляли Авдіївку з ракетного комплексу "Точка-У" [ + – ] Окупанти обстріляли Авдіївку з ракетного комплексу "Точка-У"

Вдруге обстріляли Авдіївку з ракетних комплексів "Точка-У", як стверджує Кириленко, ввечері, 13 березня. Щобільше, за словами голови Донецької ОДА, російські війська також стріляють по прифронтовому місту з РСЗВ "Град". Під вогонь окупантів потрапили Авдіївський коксохімічний завод, школа та приватні будинки. Інформацію про жертви внаслідок обстрілу наразі уточнюють.

[ + – ] Окупанти обстріляли Авдіївку з ракетного комплексу "Точка-У" та "Градів" [ + – ] Окупанти обстріляли Авдіївку з ракетного комплексу "Точка-У" та "Градів"

Волноваха

Напередодні голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомляв, що підрозділи Збройних сил України залишили прифронтове місто, а на околицях тривають бої з окупантами. За його словами, населеного пункту з інфраструктурою більше немає, оскільки російські війська майже повністю знищили Волноваху.

"Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогові зімкнути коло і досягти тактичних та стратегічних планів", — повідомляв Кириленко в ефірі національного телемарафону.

[ + – ] Кадри зі знищеної російськими військами Волновахи

Краматорськ

Вночі 14 березня російські війська здійснили ракетний удар по Краматорську. В населеному пункті неодноразово звучали сирени повітряної тривоги, про що попереджав мер Олександр Гончаренко.

Пізніше міський голова повідомив, що внаслідок ракетного удару по Краматорську, за попередніми даними, загинуло двоє людей. На опублікованому знімку можна побачити, що один зі снарядів прилетів до житлового району.

Олександр Гончаренко після атаки також закликав мешканців міста заклеїти вікна у своїх оселях, щоб вони витримали можливі наступні авіанальоти та ракетні удари.

[ + – ] Російські війська завдали авіаудару по Краматорську

Покровський район

Вранці 14 березня обстріляли Карлівську фільтрувальну станцію, через що без водопостачання залишилася частина Донецької області. Як повідомляє кореспондент Фокусу, води після 6:00 ранку не було в Покровську, Селидовому, Новогродівці та Мирнограді.

[ + – ] Частина Донбасу залишилася без води через обстріл на Карлівській станції

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ пішли в контратаку під Ізюмом та Маріуполем.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, що відбувається у Сіверськодонецьку та Лисичанську, які зазнають масованих обстрілів з боку військ РФ.