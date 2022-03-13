Россия за 18 дней потеряла больше военных, чем в двух Чеченских войнах, — Зеленский (видео)

По словам президента, Украина также отправила 100 тонн гуманитарного груза в осажденный Мариуполь, однако оккупанты всячески блокируют колонну грузовиков.

Российская Федерация за 18 дней вторжения потеряла больше военнослужащих, чем в двух Чеченских войнах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано 13 марта.

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По его словам, Украина продолжает обороняться от российских оккупантов, которые несут колоссальные потери.

За 18 дней полномасштабной войны, как отмечает Зеленский, украинская армия ликвидировала почти 13 тысяч захватчиков.

"Это больше, чем в двух Чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц военной техники. Они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов. Мы понимаем, что у них есть еще… Но мы понимаем, что и мы будем дальше защищаться. Украина не сдается, военные не сдается, народ не сдается!", — продолжил глава государства в новом видеообращении.

По словам Зеленского, Украина уже смогла эвакуировать через "зеленые" коридоры 125 тысяч мирных жителей, а ключевым заданием остается доставка гуманитарных грузов в прифронтовой Мариуполь.

Президент также отметил, что колонна грузовиков находится в 80 километрах от портового города, однако российские военные всячески ее блокируют.

"Блокируют даже священников ПЦУ, которые сопровождают этот груз. Еда, вода, медикаменты… 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия (прилагаем — ред.), чтобы груз дошел. Посмотрим, смогут ли в Москве услышать. Понимаем, что всем украинцам сейчас тяжело, всем 40 млн украинцев. Но мы победим. Слава Украине!", — подытожил Зеленский, обращаясь к народу.

[ + – ] Оккупанты блокируют гуманитарный груз, который едет в Мариуполь, - Зеленский

Напомним, 12 марта Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне с Россией. По словам президента, с начала полномасштабного вторжения погибли около 1300 украинских военнослужащих. Зеленский также заявил, что не радуется 12 тысячам убитых оккупантов.

В видеообращении, которое было опубликовано 12 марта, Владимир Зеленский также анонсировал отмену НДС и акциза на топливо, чтобы украинские граждане были обеспечены бензином, газом и дизелем.