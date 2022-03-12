"Один к десяти": Зеленский впервые с начала войны с РФ озвучил потери ВСУ

Президент Украины признался, что не радуется погибшим захватчикам, потому что это – "не его мировоззрение".

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами международных СМИ 12 марта впервые озвучил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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За 16 дней боевых действий погибли 1,3 тысячи украинских военных.

"У нас погибло где-то 1,3 тыс. военных сегодня, а у России — более 12 тыс. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что радоваться смерти оккупантов – "не его мировоззрение", ведь у них есть родители.

"Их отправили, большинство вообще не знает, куда приехало. Рассказывают про какой-то фашизм. Им надули в голову информационной политикой… Какие тут нацисты?" – спросил Зеленский.

Президент подчеркнул, что россияне гибнут потому, что правда на стороне Украины.

Сколько погибло российских солдат в Украине – данные Генштаба ВСУ

Оккупанты потеряли более 12 тыс. военных и сотни единиц боевой техники, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие потери врага включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия пока признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Отметим, что Беларусь 12 марта отправила военных к границе с Украиной. Командование пояснило это недопущением проникновения в страну "националистических вооруженных формирований", оружия и боеприпасов.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил о подготовке в Беларуси провокации для оправдания присоедения к россии в войне против Украины.