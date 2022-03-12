"Один до десяти": Зеленський вперше з початку війни з РФ озвучив втрати ЗСУ

Президент України зізнався, що не радіє загиблим загарбникам, бо це — "не його світогляд".

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами міжнародних ЗМІ 12 березня вперше озвучив втрати Збройних сил України (ЗСУ).

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За 16 днів бойових дій загинуло 1,3 тисячі українських військових.

"У нас загинуло десь 1,3 тис. військових сьогодні, а у Росії — понад 12 тис. Один до десяти. Я не тішуся, що у них 12 тисяч загинуло", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що радіти смерті окупантів — "не його світогляд", адже у них є батьки.

"Їх відправили, більшість взагалі не знає, куди приїхало. Розповідають про якийсь фашизм. Їм надули на думку інформаційною політикою... Які тут нацисти?" — спитав Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни гинуть тому, що правда на боці України.

Скільки загинуло російських солдатів в Україні — дані Генштабу ЗСУ

Окупанти втратили понад 12 тис. військових та сотні одиниць бойової техніки, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Росія поки що визнає втрати на рівні 2 тис. осіб. Виходячи з досвіду Другої Карабаської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Зазначимо, що Білорусь 12 березня відправила військових до кордону з Україною. Командування пояснило це недопущенням проникнення в країну "націоналістичних збройних формувань", зброї та боєприпасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив про підготовку у Білорусі провокації для виправдання приєднання до Росії у війні проти України.