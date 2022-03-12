Білорусь відправила війська на кордон із Україною

У Міноборони республіки запевняють, що військовослужбовці не братимуть участі в російсько-українській війні.

Білоруські війська зосереджені на кордоні з Україною для блокування потрапляння на територію республіки "націоналістичних збройних формувань", а також зброї, боєприпасів і вибухівки. При цьому в Міністерстві оборони Білорусі запевнили, що білоруські сили не братимуть участі у війні РФ проти України. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі – перший заступник міністра оборони республіки Віктор Гулевич у телеграм-каналі відомства в суботу, 12 березня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами Гулевича, наразі п'ять батальйонних тактичних груп разом із прикордонниками "здійснюють прикриття південних кордонів". Ці підрозділи проводять розвідку, патрулювання й охорону об'єктів і оборони на дорожніх напрямках, повідомив представник Міноборони Білорусі.

"Найближчим часом планується здійснити їх заміну також п'ятьма батальйонними тактичними групами", — додав Гулевич.

При цьому представник оборонного відомства Білорусі запевнив, що "переміщення військ жодним чином не пов'язане з підготовкою, а тим більше участю білоруських військовослужбовців" у війні РФ проти України.

"Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити як начальник Генерального штабу, що наші Збройні Сили завдання щодо забезпечення військової безпеки Республіки Білорусь виконують лише на своїй території", — зазначив Гулевич.

Нагадаємо, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко виправдав вторгнення РФ в Україну, заявивши, що українські війська нібито мали намір атакувати республіку.

У свою чергу, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Білорусь готує провокацію для того, щоб приєднатися до РФ у вторгненні на українську територію.