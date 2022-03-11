Лукашенко виправдав вторгнення РФ та звинуватив Україну в підготовці атаки на Білорусь (відео)

За словами білоруського президента, у Мінська та Москви совість чиста, оскільки це "не вони розв'язали війну з Україною".

Україна готувала атаку на підрозділи білоруської та російської армій, тому РФ була змушена завдати превентивного удару. Про це заявив президент країни-агресора Олександр Лукашенко, який 11 березня прибув на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

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Зокрема Олександр Лукашенко виправдав повномасштабне вторгнення армії РФ, оскільки Збройні сили України "готували напад" на Білорусь.

За його словами, якби Кремль не завдала превентивного удару по українських позиціях — Київ "атакував би війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях".

"Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста", — додав Лукашенко, виправдовуючи повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.

[ + – ] Лукашенко виправдав повномасштабне вторгнення РФ в Україну

На переговорах з Путіним Олександр Лукашенко також назвав поточну ситуацію в Україні "часом можливостей" і додав, що люди через 6-12 місяців забудуть про "складності" та повномасштабне вторгнення армії РФ.

"Це час можливостей. Якщо ми з вами зорієнтуємося, повірте, за пів року, до кінця року люди забудуть те, що сталося", — підсумував президент країни-агресора.

Нагадаємо, 24 лютого Олександр Лукашенко заявив, що знав про повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. За словами президента країни-агресора, він намагався запобігти бомбардуванням українських міст і пропонував українській владі проводити переговори з Володимиром Путіним.

9 березня Євросоюз погодив нові санкції проти Олександра Лукашенка у відповідь на його допомогу щодо здійснення повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.