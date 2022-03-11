Лукашенко виправдав вторгнення РФ та звинуватив Україну в підготовці атаки на Білорусь (відео)
За словами білоруського президента, у Мінська та Москви совість чиста, оскільки це "не вони розв'язали війну з Україною".
Україна готувала атаку на підрозділи білоруської та російської армій, тому РФ була змушена завдати превентивного удару. Про це заявив президент країни-агресора Олександр Лукашенко, який 11 березня прибув на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.
Зокрема Олександр Лукашенко виправдав повномасштабне вторгнення армії РФ, оскільки Збройні сили України "готували напад" на Білорусь.
За його словами, якби Кремль не завдала превентивного удару по українських позиціях — Київ "атакував би війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях".
"Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста", — додав Лукашенко, виправдовуючи повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.
На переговорах з Путіним Олександр Лукашенко також назвав поточну ситуацію в Україні "часом можливостей" і додав, що люди через 6-12 місяців забудуть про "складності" та повномасштабне вторгнення армії РФ.
"Це час можливостей. Якщо ми з вами зорієнтуємося, повірте, за пів року, до кінця року люди забудуть те, що сталося", — підсумував президент країни-агресора.
Нагадаємо, 24 лютого Олександр Лукашенко заявив, що знав про повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. За словами президента країни-агресора, він намагався запобігти бомбардуванням українських міст і пропонував українській владі проводити переговори з Володимиром Путіним.
9 березня Євросоюз погодив нові санкції проти Олександра Лукашенка у відповідь на його допомогу щодо здійснення повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.