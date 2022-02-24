Телефонуйте Путіну: Лукашенко заявив, що знав про бомбардування України і намагався запобігти
Політик стверджує, що напередодні ракетного удару намагався організувати телефонну розмову Путіна та українського керівництва.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заздалегідь знав про бомбардування українських міст, що готується, і нібито намагався запобігти цьому, повідомляє білоруське видання Belta.
За словами Лукашенка, у ніч перед ракетним ударом він спілкувався з керівництвом України і порадив прямо поговорити з Путіним, щоб запобігти трагедії. З ким саме розмовляв білоруський політик, він не повідомив.
"Зателефонував він (представник України) туди? Не зателефонував. Він, знаючи, що може початися конфлікт, навіть не зателефонував до Москви. Слухайте, були ж випадки в історії, коли Хрущов Кеннеді вночі зателефонував і припинили термоядерну війну. А тут, бачите, зателефонувати було важко, зняти трубку. Мерзотник!" — Заявив Олександр Лукашенко.
Крім того, білоруський політик повідомив, що Путін зателефонував йому 24 лютого о 5-й годині ранку і вони обговорили початок російського вторгнення. Саме тоді вже йшли ракетно-бомбові удари по українських населених пунктах.
"Він докладно присвятив мене в ситуацію і, найголовніше, у розвиток цієї ситуації. Як він заявив, мета проведення операція однозначна: це припинення геноциду народу в Донецькій та Луганській областях", — повідомив Лукашенко.
Крім того, білоруський правитель розповів, що сам запропонував Путіну залишити збройні сили Російської Федерації на півдні Білорусі.
"Путін погодився, зазначивши, що це ще один шанс збожеволілим політикам в Україні зробити відповідні висновки. Можливо, вони зрозуміють, що треба сісти за стіл переговорів і ухвалити рішення про мир", — розповів Лукашенко.
Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. У зв'язку із цим Володимир Зеленський звернувся із заявою до народу України. Президент України ввів військовий стан у країні та закликав громадян зберігати спокій.