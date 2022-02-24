Звоните Путину: Лукашенко заявил, что знал о бомбардировке Украины и пытался предотвратить ее

Политик утверждает, что накануне ракетного удара пытался организовать телефонный разговор Путина и украинского руководства.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заранее знал о готовящейся бомбардировке украинских городов и якобы пытался предотвратить ее, сообщает белорусское издание Belta.

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Со слов Лукашенко, в ночь перед ракетным ударом он общался с руководством Украины и посоветовал им напрямую поговорить с Путиным, чтобы предотвратить трагедию. С кем именно разговаривал белорусский политик, он не сообщил.

"Позвонил он (представитель Украины) туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, белорусский политик сообщил, что Путин позвонил ему 24 февраля в 5 часов утра и они обсудили начало российского вторжения. Как раз в это время уже шли ракетно-бомбовые удары по украинским населенным пунктам.

"Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операция однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", — сообщил Лукашенко.

Кроме того, белорусский правитель рассказал, что он сам предложил Путину оставить вооруженные силы Российской Федерации на юге Беларуси.

"Путин согласился, отметив, что это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире", — рассказал Лукашенко.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции. В связи с этим Владимир Зеленский обратился с заявлением к народу Украины. Президент Украины ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.