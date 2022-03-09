Євросоюз погодив нові санкції проти Лукашенка за допомогу Путіну

Президенту Білорусі надіслали чіткий сигнал, що уникнути відповідальності за допомогу Володимиру Путіну не вдасться.

Сприяння білоруського президента Олександра Лукашенка своєму російському колегі Володимиру Путіну обернулося тим, що Європейський Союз узгодив нові санкції проти його країни, повідомляє консульство ЄС.

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"У розвиток обмежувальних заходів, вжитих 2 березня у відповідь на причетність Білорусі до необґрунтованої й неспровокованої російської військової агресії проти України, і через серйозність ситуації, що зберігається, Рада сьогодні вжила додаткові секторальні заходи, спрямовані проти білоруського фінансового сектора", – йдеться в заяві.

За словами Верховного представника із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля, це сигнал Білорусі про те, що неспровокована і невиправдана військова агресія, розв'язана проти України режимом Путіна за сприяння Лукашенку, дорого йому обійдеться.

Серед нових заходів передбачено такі:

обмеження надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) Білагропромбанку, Банку Дабрабут та Банку розвитку Республіки Білорусь, а також їх білоруським дочірнім компаніям;

заборона операцій з Центральним банком Білорусі, що пов'язані з управлінням резервами або активами, та надання державного фінансування для торгівлі та інвестицій у Білорусі,

заборона з 12 квітня 2022 року лістингу та надання послуг щодо акцій білоруських державних підприємств на торгових майданчиках ЄС;

суттєве обмеження припливу фінансових коштів з Білорусі до ЄС шляхом заборони прийому депозитів на суму понад 100 тис. євро від громадян чи резидентів Білорусі, відкриття рахунків білоруських клієнтів у центральних депозитаріях цінних паперів ЄС, а також продаж цінних паперів, деномінованих у євро білоруським клієнтам;

заборона постачання євро до Білорусі.

Крім того, Рада запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо експортування товарів морського судноплавства та радіозв'язку до Росії. Відповідно до цього рішення буде заборонено продавати, постачати, передавати чи експортувати, безпосередньо чи опосередковано, морські навігаційні товари та технології будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії, для використання в Росії або для розміщення на борт судна під російським прапором.

Рада також розширила перелік юридичних осіб, організацій та органів, на які поширюються заборони щодо інвестиційних послуг, переказних цінних паперів, інструментів грошового ринку та позик.

Нарешті, Рада уточнила поняття "цінні папери, які переказують", щоб чітко включити криптоактиви й так забезпечити належне застосування наявних галузевих обмежень.

У ЄС нагадали, що рішуче засуджують російську військову агресію проти України, а також причетність до неї Білорусі, і вимагають негайно припинити все це, вивести війська та поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність нашої країни.

Раніше ми повідомляли про те, що низка світових компаній приєдналася до санкцій проти Росії. Так, концерн Nissan приєднався до кількох десятків автобрендів, що залишили російський ринок. Крім того, японський автогігант підтримав Україну.

Також стало відомо про те, що російські виробники процесорів АТ "Байкал Електронікс", АТ МЦСТ, НТЦ "Модуль" та МТЦ "Елвіс" потрапили під санкції США через агресію Росії щодо України. Тепер, якщо якась з іноземних фірм вирішить реалізувати свою продукцію, створену на основі американських технологій, перерахованих вище чотирма російськими компаніями, вона спочатку має отримати дозвіл від BIS.