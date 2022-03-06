Російські гаджети залишилися без "мозку": усі виробники чипів потрапили під санкції

Чипмейкери з РФ побоюються, що через санкції США їхнє виробництво залишаться без необхідних комплектувальних деталей.

Російські виробники процесорів АТ "Байкал Електронікс", АТ МЦСТ, НТЦ "Модуль" та МТЦ "Елвіс" потрапили під санкції США через агресію Росії щодо України. Видання "Комерсант" повідомляє, що закордонні компанії-партнери повинні узгоджувати всі свої дії з Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США (BIS).

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Насправді це означає таке: якщо зарубіжна компанія захоче продати свою продукцію будь-якого роду, вироблену на основі американських технологій, перерахованим вище чотирьом російським компаніям, вона спочатку повинна буде отримати дозвіл від BIS. Російські чипмейкери побоюються, що BIS блокуватиме всі угоди.

Зазначимо, що АТ "Байкал Електронікс" випускає чипи "Байкал", АТ МЦСТ — "Ельбрус", НТЦ "Модуль" — "Нейро-Б", а МТЦ "Елвіс" — "Скіф"). Медіа писали, що чипсети "Ельбрус" мали бути завершені до 2025 року, і найпотужнішу модель передбачалося використовувати для систем зберігання даних. У середині 2022 року мали вийти планшети з чипами "Скіф". Нейро-Б позиціювався як ШІ-процесор, який повинен обійти моделі Tesla і NVIDIA. "Байкали" активно використовуються з 2019 року та позиціюються як конкуренти Intel.

Власне джерело повідомило ЗМІ, що "згідно з політикою відмови, на всі запити BIS відмовлятиме за замовчуванням". Джерело також висловило сподівання, що з часом "ситуація прийде в норму". Він також зазначив, що сьогодні усі виробники думають над тим, як вирішити цю проблему. Усі компанії та російське Мінцифри відмовилися від коментарів.

[ + – ] Російський чип "Байкал" Фото: CNews

Як пише "Комерсант" влада РФ "з початку року виявляла стурбованість з приводу можливих експортних обмежень, під які можуть підпасти російські підприємства". З цією метою 12 лютого пройшла стратсесі за участю віцепрем'єрів Дмитра Чернишенка та Юрія Борисова, Мінцифри, Мінпромторгу та близько 100 виробників та споживачів електроніки. У результаті було ухвалено рішення розгорнути нацпроєкт, націлений на розвиток радіоелектроніки. Видання відомо, що сто бюджет виділили дуже великий. Також Мінпромторг запропонував здійснити "податковий маневр" для ІТ-сфери для того, щоб її підтримати.

Виконавчий директор асоціації російських розробників та виробників електроніки (АРПЕ) Іван Покровський вважає, що це ще не кінець і що санкцій буде ще більше. Він припустив, що російським виробникам, мабуть, доведеться перепроєктувати свої товари, оскільки вони будуть позбавлені доступу до деяких компонентів, які підпадають під санкції.

"Не виключаю, що потрібно переносити виробництва в інші держави, які не підтримують експортні обмеження", — зазначив Покровський.

Раніше ми повідомляли, що на території РФ розблокували торент-трекер, який до цього обіцяли забанити "надовго". Такий захід було вжито у зв'язку з тим, що росіяни втратили доступ до розважального ліцензійного контенту.