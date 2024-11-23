Топ-7 смартфонів, які вийдуть у 2025 році: флагмани Xiaomi, Samsung, OnePlus, Asus

Наприкінці цього та на початку наступного року популярні бренди смартфонів представлять свої новинки. Ось короткий огляд на кожну з них.

Серед актуальних флагманів кінця 2024 і початку 2025 року — OnePlus 13, Asus ROG Phone 9, Xiaomi 15, Honor Magic 7, Apple iPhone SE4, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9а. Добірку зробив ресурс Bizz Buzz.

1. OnePlus 13

Очікуваний запуск: грудень 2024 р. (Китай), початок 2025 р. (світовий) OnePlus залишається вірним традиціям і випускає 13-е видання, яке може забезпечити аналогічну продуктивність флагманів інших брендів за нижчою ціною.

Смартфон Фото: gizchina

За чутками, цей флагман отримає:

Масивну батарею: інноваційна батарея ємністю 6000 мАг, яка може забезпечити максимально можливий термін служби у світі, де потужність батареї є найвищою розкішшю.

Підвищену продуктивність: завдяки підтримці Snapdragon 8 Elite цей пристрій забезпечить вищу продуктивність ігор та інших процесів.

Гарний дисплей: ця особливість Samsung Galaxy S8 також оснащена безмежним дисплеєм із тонкою рамкою та вигнутими краями, що забезпечують користувачам чіткіше зображення.

Інновації в області камери: завдяки співпраці з Hasselblad OnePlus 13 повинен поліпшити свої фотографічні характеристики, але подробиці про сенсор поки не розголошуються.

Оптимальну ціну: OnePlus завжди була компанією, яка агресивна у своїй ціновій політиці, і цей пристрій ставить її в пряму конкуренцію таким гігантам, як Apple і Samsung.

2. Asus ROG Phone 9

Очікується, що Asus ROG Phone 9 стане революцією в індустрії мобільних ігор.

Смартфон Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Основні характеристики включають:

Ігрова продуктивність: Snapdragon 8 Elite покликаний забезпечити плавний ігровий процес.

Унікальний дизайн: вам потрібне красиве світлодіодне світло і міцна конструкція для геймерів.

Універсальні можливості зарядки: два роз'єми USB-C дадуть змогу легко заряджати пристрій і під'єднувати інші аксесуари.

Можливості камери: камера з трьома датчиками розрахована як на любителів ігор, так і на любителів традиційної фотографії.

3. Xiaomi 15

Очікуваний запуск E482: початок 2025 року по всьому світу. Наступного року Xiaomi зробить фурор на ринку, випустивши 15 серій, які включатимуть новітній чип Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Xiaomi

Серед примітних характеристик:

Розширені можливості штучного інтелекту: цей чипсет забезпечить удосконалення штучного інтелекту, що має вирішальне значення для фотографії та ігрового процесу.

Надійне фокусування камери: як наступниця попередніх моделей, ця серія, як очікується, забезпечить ще кращу якість зображення.

Глобальне охоплення: спочатку це був китайський додаток, але тепер він може бути доступний і на світовому ринку.

4. Honor Magic 7

Ще один учасник, який буде оснащений процесором Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Honor Magic 7 Фото: Honor

Основні характеристики включають:

Покращення на основі ШІ: акцент на генеративному ШІ в іграх, який може змінити взаємодію з користувачем і його досвід.

Зміни в дизайні: Відмова від вигнутих країв по всьому периметру пристрою є серйозним відходом від дизайнерської стратегії компанії.

Характеристики камери: Очікується, що камера буде оснащена сучасними фотореалістичними функціями, що є свідченням прагнення компанії до досконалості. Цей пристрій розрахований як на технічно підкованих клієнтів, так і на ширшу аудиторію звичайних споживачів новими функціями та естетичним зовнішнім виглядом.

5. Apple iPhone SE4

Очікується, що iPhone SE 4 з'явиться в бюджетному сегменті, який буде наповнений безліччю оновлених функцій.

Смартфон Apple iPhone SE4

Основні моменти:

Сучасний дизайн: успадкувавши плоскі боки iPhone 14 і більший 6,1-дюймовий OLED-дисплей, він матиме більш сучасний вигляд.

Перехід на USB-C: коли регулювальні органи змусять Apple використовувати USB-C як порт, це поліпшить сумісність iCloud на пристроях.

Спрощені функції: оскільки в ньому відсутні деякі функції, які можна знайти в преміальному смартфоні, такому як Dynamic Island, він однаково має забезпечувати хорошу продуктивність для повсякденного використання. Зосередження уваги на лінійці SE, як і раніше, важливе для Apple, яка прагне максимально охопити чутливий до ціни ринок, зберігши при цьому якість.

6. Samsung Galaxy S25

Очікуваний запуск: січень 2025 р.

Очікується, що наступним флагманським телефоном Samsung стане Galaxy S25, нова лінійка смартфонів, що отримала визнання від компанії Samsung.

Фото: Future

Ключові деталі включають:

Потужний чипсет: очікується, що всі моделі будуть оснащені чипсетом 8 Elite, що гарантує найвищий рівень продуктивності.

Поліпшення дизайну: для кращого дизайну не очікуйте нічого, крім тонких рамок для ще більш привабливого зовнішнього вигляду, особливо для версії Ultra.

Розширені функції: Крім того, прогнозується, що компанія Samsung використовуватиме як розширені можливості штучного інтелекту, так і більш якісні OLED-панелі.

Динаміка цін: оскільки очікується флагманська ціна, лояльність до бренду компанії, її якість та інновації визначатимуть думку споживачів. Я не сумніваюся, що серія Galaxy S25, як і раніше, складе серйозну конкуренцію Samsung у преміальному сегменті.

7. Google Pixel 9а

Очікуваний запуск: початок 2025 р. Судячи з усього, бюджетним рішенням у рамках серії Pixel стане Google Pixel 9a.

Смартфон Google Pixel 9а

Очікувані характеристики включають:

Доступність: наразі він доступний за ціною близько 500 доларів США, що має запропонувати споживачам нижчу ціну, ніж флагманська модель компанії Echo.

Технологія камери: Завдяки попереднім моделям покупці звикли до виняткової продуктивності камери телефонів Google, хоча слід зазначити, що характеристики камери в моделі Google 9a будуть знижені з метою відповідності середньому ціновому діапазону.

Можливості ШІ: деякі з доповнень до ШІ Gemini можуть поліпшити якість фотозйомки та зручність використання всієї серії Pixel. Цей пристрій допоможе Google утриматися на плаву в середньому сегменті, пропонуючи при цьому якість, до якої звикла споживча база Pixel.

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