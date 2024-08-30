Як продовжити термін служби акумулятора смартфона: 6 порад для активних користувачів

Реалізація цих порад допоможе максимально ефективно використовувати телефон, гарантуючи, що він пропрацює автономно довше протягом дня.

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Смартфони стали незамінними інструментами в повсякденному житті людей, що допомагають їм у всьому — від покупок і офісних завдань до підтримки зв'язку з близькими. Однак постійне використання гаджетів часто призводить до швидкого виснаження акумулятора і повільної зарядки. Для тих, хто зіткнувся з подібними проблемами, видання msn.com наводить кілька простих порад щодо збільшення терміну служби батареї телефону.

1. Зменшіть яскравість екрана

Яскраві екрани споживають більше енергії. Зменшивши яскравість телефону, можна значно подовжити термін служби акумулятора. Нижчі налаштування яскравості означають менше навантаження на батарею.

2 Активуйте функцію автоматичного регулювання яскравості

Автоматичне регулювання яскравості допомагає налаштувати цей параметр залежно від навколишнього освітлення. Ця функція також гарантує, що смартфон використовує рівно стільки енергії, скільки необхідно, оптимізуючи роботу акумулятора.

3. Перейдіть у темний режим

Темний режим зменшує кількість світла, випромінюваного екраном, що, зі свого боку, знижує споживання енергії. Багато додатків і системних налаштувань пропонують цю функцію, що допомагає батареї тримати заряд довше.

4. Обмежте повідомлення

Постійні повідомлення від різних додатків можуть швидко розрядити акумулятор. Вимкнувши сповіщення від непотрібних додатків, можна заощадити заряд батареї.

5. Вибирайте статичні шпалери

Анімовані шпалери візуально привабливі, але можуть розряджати акумулятор. Використовуйте статичні шпалери, щоб заощадити накопичений заряд і уникнути непотрібного споживання енергії.

6. Використовуйте режим низького енергоспоживання

Більшість смартфонів підтримують режим низького енергоспоживання, який мінімізує споживання заряду акумулятора, обмежуючи фонову активність і енергоємні функції. Активація цього режиму може допомогти продовжити термін служби батареї.

Реалізація цих порад допоможе максимально ефективно використовувати телефон, гарантуючи, що він пропрацює автономно довше протягом дня.

Раніше ми повідомляли, що розкрито параметри смартфона OnePlus 13 з величезною батареєю. За словами інсайдера, смартфон OnePlus 13 має акумулятор ємністю 6000 мАг, а також дротову зарядку потужністю 100 Вт.