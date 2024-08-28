Величезна батарея і надшвидка зарядка: розкрито параметри смартфона OnePlus 13

За словами інсайдера, смартфон OnePlus 13 має акумулятор місткістю 6000 мАг, а також дротову зарядку потужністю 100 Вт.

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Китайська компанія OnePlus готується випустити смартфон OnePlus 13, який отримає істотний приріст в батареї. Інсайдер розкрив ключові подробиці про OnePlus 13, передає портал GizChina.

Згідно із заявою інсайдера, OnePlus 13 оснащений акумулятором місткістю 6000 мАг. Це значне поліпшення, враховуючи, що OnePlus 12 був оснащений батареєю місткістю 5400 мАг. Смартфон також отримав дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт, як і OnePlus 12.

"Зараз ми вступили в епоху, коли у топових смартфонів великі батареї і надшвидка зарядка", — констатували у виданні.

Повідомляється, що OnePlus 13 має 6,8-дюймовий екран, трохи вигнутий з усіх боків, з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 120 Гц. Смартфон також отримав 50-мегапіксельну надширококутну камеру та 50-мегапіксельну перископічну телефотокамеру, що дасть змогу здійснювати 3-кратний оптичний зум. Як і OnePlus 12, новий OnePlus 13 оснащений спеціальним вібромотором O916T.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

Для додаткової безпеки OnePlus 13 оснастили ультразвуковим сканером відбитків пальців і захистом від пилу і води з рейтингом IP68/69. У виданні вважають, що смартфон постачатиметься з ColorOS 15, заснованою на Android 14. Також передбачається, що OnePlus 13 може вийти в січні разом з іншою версією під назвою OnePlus 13R, яка буде оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 3.

У Китаї готуються презентувати сматрфон OnePlus 13

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які смартфони Samsung найдовше тримають заряд батареї. До п'ятірки найкращих телефонів із продуктивними акумуляторами увійшли Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy A15 LTE, Galaxy M51, Galaxy S23+ і Galaxy A72.

Експерти також назвали 5 чинників, які "вбивають" акумулятор смартфона, зазначивши, що термін служби батареї можна подовжити, якщо слідувати простим правилам, проте з часом її місткість все одно зменшитися.