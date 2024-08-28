Огромная батарея и сверхбыстрая зарядка: раскрыты параметры смартфона OnePlus 13

По словам инсайдера, смартфон OnePlus 13 имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч, а также проводную зарядку мощностью 100 Вт.

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Китайская компания OnePlus готовится выпустить смартфон OnePlus 13, который получит существенный прирост в батареи. Инсайдер раскрыл ключевые подробности об OnePlus 13, передает портал GizChina.

Согласно заявлению инсайдера, OnePlus 13 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. Это значительное улучшение, учитывая, что с OnePlus 12 был оснащен батарее емкостью 5400 мАч. Смартфон также получил проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, как и OnePlus 12.

"Сейчас мы вступили в эпоху, когда у топовых смартфонов большие батареи и сверхбыстрая зарядка", — констатировали в издании.

Сообщается, что OnePlus 13 имеет 6,8-дюймовый экран, немного изогнутый со всех сторон, с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон также получил 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру, которая позволит осуществлять 3-кратный оптический зум. Как и OnePlus 12, новый OnePlus 13 оснащен специальным вибромотором O916T.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

Для дополнительной безопасности OnePlus 13 оснастили ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и защитой от пыли и воды с рейтингом IP68/69. В издании полагают, что смартфон будет поставляться с ColorOS 15, основанной на Android 14. Также предполагается, что OnePlus 13 может выйти в январе вместе с другой версией под названием OnePlus 13R, которая будет оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 3.

В Китае готовятся презентовать сматрфон OnePlus 13

Напомним, ранее сообщалось, какие смартфоны Samsung дольше всего держат заряд батареи. В пятерку лучших телефонов с производительными аккумуляторами вошли Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy A15 LTE, Galaxy M51, Galaxy S23+ и Galaxy A72.

Эксперты также назвали 5 факторов, которые "убивают" аккумулятор смартфона, отметив, что срок службы батареи можно продлить, если следовать простым правилам, однако со временем ее емкость все равно уменьшиться.