Топ-7 смартфонов, которые выйдут в 2025 году: флагманы Xiaomi, Samsung, OnePlus, Asus

В конце этого и начале следующего года популярные бренды смартфонов представят свои новинки. Вот краткий обзор на каждую из них.

Среди актуальных флагманов конца 2024 и начала 2025 года — OnePlus 13, Asus ROG Phone 9, Xiaomi 15, Honor Magic 7, Apple iPhone SE4, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9а. Подборку сделал ресурс Bizz Buzz.

1. OnePlus 13

Ожидаемый запуск: декабрь 2024 г. (Китай), начало 2025 г. (мировой) OnePlus остается верным традициям и выпускает 13-е издание, которое может обеспечить аналогичную производительность флагманов других брендов по более низкой цене.

Смартфон Фото: gizchina

По слухам, этот флагман получит:

Массивную батарею: инновационная батарея емкостью 6000 мАч, которая может обеспечить максимально возможный срок службы в мире, где мощность батареи является высшей роскошью.

Повышенную производительность: благодаря поддержке Snapdragon 8 Elite это устройство обеспечит более высокую производительность игр и других процессов.

Хороший дисплей: эта особенность Samsung Galaxy S8 также оснащена безграничным дисплеем с тонкой рамкой и изогнутыми краями, обеспечивающими пользователям более четкое изображение.

Инновации в области камеры: благодаря сотрудничеству с Hasselblad OnePlus 13 должен улучшить свои фотографические характеристики, но подробности о сенсоре пока не разглашаются.

Оптимальную цену: OnePlus всегда была компанией, которая агрессивна в своей ценовой политике, и это устройство ставит ее в прямую конкуренцию таким гигантам, как Apple и Samsung.

2. Asus ROG Phone 9

Ожидается, что Asus ROG Phone 9 станет революцией в индустрии мобильных игр.

Смартфон Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Основные характеристики включают:

Игровая производительность: Snapdragon 8 Elite призван обеспечить плавный игровой процесс.

Уникальный дизайн: вам нужен красивый светодиодный свет и прочная конструкция для геймеров.

Универсальные возможности зарядки: два разъема USB-C позволят легко заряжать устройство и подключать другие аксессуары.

Возможности камеры: камера с тремя датчиками рассчитана как на любителей игр, так и на любителей традиционной фотографии.

3. Xiaomi 15

Ожидаемый запуск E482: начало 2025 года по всему миру. В следующем году Xiaomi произведет фурор на рынке, выпустив 15 серий, которые будут включать новейший чип Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Xiaomi

Среди примечательных характеристик:

Расширенные возможности искусственного интеллекта: этот чипсет обеспечит усовершенствование искусственного интеллекта, что имеет решающее значение для фотографии и игрового процесса.

Надежная фокусировка камеры: как преемница предыдущих моделей, эта серия, как ожидается, обеспечит еще лучшее качество изображения.

Глобальный охват: изначально это было китайское приложение, но теперь оно может быть доступно и на мировом рынке.

4. Honor Magic 7

Еще один участник, который будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Honor Magic 7 Фото: Honor

Основные характеристики включают:

Улучшения на основе ИИ: акцент на генеративном ИИ в играх, который может изменить взаимодействие с пользователем и его опыт.

Изменения в дизайне: Отказ от изогнутых краев по всему периметру устройства является серьезным отходом от дизайнерской стратегии компании.

Характеристики камеры: Ожидается, что камера будет оснащена современными фотореалистичными функциями, что является свидетельством стремления компании к совершенству. Это устройство рассчитано как на технически подкованных клиентов, так и на более широкую аудиторию обычных потребителей новыми функциями и эстетичным внешним видом.

5. Apple iPhone SE4

Ожидается, что iPhone SE 4 появится в бюджетном сегменте, который будет наполнен множеством обновленных функций.

Смартфон Apple iPhone SE4

Основные моменты:

Современный дизайн: унаследовав плоские стороны iPhone 14 и более крупный 6,1-дюймовый OLED-дисплей, он будет иметь более современный вид.

Переход на USB-C: когда регулирующие органы заставят Apple использовать USB-C в качестве порта, это улучшит совместимость iCloud на устройствах.

Упрощенные функции: поскольку в нем отсутствуют некоторые функции, которые можно найти в премиальном смартфоне, таком как Dynamic Island, он все равно должен обеспечивать хорошую производительность для повседневного использования. Сосредоточение внимания на линейке SE по-прежнему важно для Apple, которая стремится максимально охватить чувствительный к цене рынок, сохранив при этом качество.

6. Samsung Galaxy S25

Ожидаемый запуск: январь 2025 г.

Ожидается, что следующим флагманским телефоном Samsung станет Galaxy S25, новая линейка смартфонов, получившая признание от компании Samsung.

Фото: Future

Ключевые детали включают:

Мощный чипсет: ожидается, что все модели будут оснащены чипсетом 8 Elite, гарантирующим высочайший уровень производительности.

Улучшения дизайна: для лучшего дизайна не ожидайте ничего, кроме тонких рамок для еще более привлекательного внешнего вида, особенно для версии Ultra.

Расширенные функции: Кроме того, прогнозируется, что компания Samsung будет использовать как расширенные возможности искусственного интеллекта, так и более качественные OLED-панели.

Динамика цен: поскольку ожидается флагманская цена, лояльность к бренду компании, ее качество и инновации будут определять мнение потребителей. Я не сомневаюсь, что серия Galaxy S25, как и прежде, составит серьезную конкуренцию Samsung в премиальном сегменте.

7. Google Pixel 9а

Ожидаемый запуск: начало 2025 г. Судя по всему, бюджетным решением в рамках серии Pixel станет Google Pixel 9a.

Смартфон Google Pixel 9а

Ожидаемые характеристики включают:

Доступность: в настоящее время он доступен по цене около 500 долларов США, что должно предложить потребителям более низкую цену, чем флагманская модель компании Echo.

Технология камеры: Благодаря предыдущим моделям покупатели привыкли к исключительной производительности камеры телефонов Google, хотя следует отметить, что характеристики камеры в модели Google 9a будут снижены в целях соответствия среднему ценовому диапазону.

Возможности ИИ: некоторые из дополнений к ИИ Gemini могут улучшить качество фотосъемки и удобство использования всей серии Pixel. Это устройство поможет Google удержаться на плаву в среднем сегменте, предлагая при этом качество, к которому привыкла потребительская база Pixel.

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