Топ-7 смартфонов, которые выйдут в 2025 году: флагманы Xiaomi, Samsung, OnePlus, Asus
В конце этого и начале следующего года популярные бренды смартфонов представят свои новинки. Вот краткий обзор на каждую из них.
Среди актуальных флагманов конца 2024 и начала 2025 года — OnePlus 13, Asus ROG Phone 9, Xiaomi 15, Honor Magic 7, Apple iPhone SE4, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9а. Подборку сделал ресурс Bizz Buzz.
1. OnePlus 13
Ожидаемый запуск: декабрь 2024 г. (Китай), начало 2025 г. (мировой) OnePlus остается верным традициям и выпускает 13-е издание, которое может обеспечить аналогичную производительность флагманов других брендов по более низкой цене.
По слухам, этот флагман получит:
- Массивную батарею: инновационная батарея емкостью 6000 мАч, которая может обеспечить максимально возможный срок службы в мире, где мощность батареи является высшей роскошью.
- Повышенную производительность: благодаря поддержке Snapdragon 8 Elite это устройство обеспечит более высокую производительность игр и других процессов.
- Хороший дисплей: эта особенность Samsung Galaxy S8 также оснащена безграничным дисплеем с тонкой рамкой и изогнутыми краями, обеспечивающими пользователям более четкое изображение.
- Инновации в области камеры: благодаря сотрудничеству с Hasselblad OnePlus 13 должен улучшить свои фотографические характеристики, но подробности о сенсоре пока не разглашаются.
- Оптимальную цену: OnePlus всегда была компанией, которая агрессивна в своей ценовой политике, и это устройство ставит ее в прямую конкуренцию таким гигантам, как Apple и Samsung.
2. Asus ROG Phone 9
Ожидается, что Asus ROG Phone 9 станет революцией в индустрии мобильных игр.
Основные характеристики включают:
- Игровая производительность: Snapdragon 8 Elite призван обеспечить плавный игровой процесс.
- Уникальный дизайн: вам нужен красивый светодиодный свет и прочная конструкция для геймеров.
- Универсальные возможности зарядки: два разъема USB-C позволят легко заряжать устройство и подключать другие аксессуары.
- Возможности камеры: камера с тремя датчиками рассчитана как на любителей игр, так и на любителей традиционной фотографии.
3. Xiaomi 15
Ожидаемый запуск E482: начало 2025 года по всему миру. В следующем году Xiaomi произведет фурор на рынке, выпустив 15 серий, которые будут включать новейший чип Snapdragon 8 Elite.
Среди примечательных характеристик:
- Расширенные возможности искусственного интеллекта: этот чипсет обеспечит усовершенствование искусственного интеллекта, что имеет решающее значение для фотографии и игрового процесса.
- Надежная фокусировка камеры: как преемница предыдущих моделей, эта серия, как ожидается, обеспечит еще лучшее качество изображения.
- Глобальный охват: изначально это было китайское приложение, но теперь оно может быть доступно и на мировом рынке.
4. Honor Magic 7
Еще один участник, который будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite.
Основные характеристики включают:
- Улучшения на основе ИИ: акцент на генеративном ИИ в играх, который может изменить взаимодействие с пользователем и его опыт.
- Изменения в дизайне: Отказ от изогнутых краев по всему периметру устройства является серьезным отходом от дизайнерской стратегии компании.
- Характеристики камеры: Ожидается, что камера будет оснащена современными фотореалистичными функциями, что является свидетельством стремления компании к совершенству. Это устройство рассчитано как на технически подкованных клиентов, так и на более широкую аудиторию обычных потребителей новыми функциями и эстетичным внешним видом.
5. Apple iPhone SE4
Ожидается, что iPhone SE 4 появится в бюджетном сегменте, который будет наполнен множеством обновленных функций.
Основные моменты:
- Современный дизайн: унаследовав плоские стороны iPhone 14 и более крупный 6,1-дюймовый OLED-дисплей, он будет иметь более современный вид.
- Переход на USB-C: когда регулирующие органы заставят Apple использовать USB-C в качестве порта, это улучшит совместимость iCloud на устройствах.
- Упрощенные функции: поскольку в нем отсутствуют некоторые функции, которые можно найти в премиальном смартфоне, таком как Dynamic Island, он все равно должен обеспечивать хорошую производительность для повседневного использования. Сосредоточение внимания на линейке SE по-прежнему важно для Apple, которая стремится максимально охватить чувствительный к цене рынок, сохранив при этом качество.
6. Samsung Galaxy S25
Ожидаемый запуск: январь 2025 г.
Ожидается, что следующим флагманским телефоном Samsung станет Galaxy S25, новая линейка смартфонов, получившая признание от компании Samsung.
Ключевые детали включают:
- Мощный чипсет: ожидается, что все модели будут оснащены чипсетом 8 Elite, гарантирующим высочайший уровень производительности.
- Улучшения дизайна: для лучшего дизайна не ожидайте ничего, кроме тонких рамок для еще более привлекательного внешнего вида, особенно для версии Ultra.
- Расширенные функции: Кроме того, прогнозируется, что компания Samsung будет использовать как расширенные возможности искусственного интеллекта, так и более качественные OLED-панели.
- Динамика цен: поскольку ожидается флагманская цена, лояльность к бренду компании, ее качество и инновации будут определять мнение потребителей. Я не сомневаюсь, что серия Galaxy S25, как и прежде, составит серьезную конкуренцию Samsung в премиальном сегменте.
7. Google Pixel 9а
Ожидаемый запуск: начало 2025 г. Судя по всему, бюджетным решением в рамках серии Pixel станет Google Pixel 9a.
Ожидаемые характеристики включают:
- Доступность: в настоящее время он доступен по цене около 500 долларов США, что должно предложить потребителям более низкую цену, чем флагманская модель компании Echo.
- Технология камеры: Благодаря предыдущим моделям покупатели привыкли к исключительной производительности камеры телефонов Google, хотя следует отметить, что характеристики камеры в модели Google 9a будут снижены в целях соответствия среднему ценовому диапазону.
- Возможности ИИ: некоторые из дополнений к ИИ Gemini могут улучшить качество фотосъемки и удобство использования всей серии Pixel. Это устройство поможет Google удержаться на плаву в среднем сегменте, предлагая при этом качество, к которому привыкла потребительская база Pixel.
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