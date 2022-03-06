Российские гаджеты остались без "мозгов": все производители чипов попали под санкции

Чипмейкеры из РФ опасаются, что из-за санкций США их производства останутся без необходимых комплектующих.

Российские производители процессоров АО "Байкал Электроникс", АО МЦСТ, НТЦ "Модуль" и МТЦ "Элвис" попали под санкции США из-за агрессии России в отношении Украины. Издание "Коммерсант" сообщает, что заграничные компании-партнеры должны будут согласовывать все свои действия с Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS).

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На практике это означает следующее: если зарубежная компания захочет продать свою продукцию любого рода, произведенную на основе американских технологий, вышеперечисленным четырем российским компаниям, она сначала должна будет получить разрешение от BIS. Российские чипмейкеры опасаются, что BIS будет блокировать все сделки.

Отметим, что АО "Байкал Электроникс" выпускает чипы "Байкал", АО МЦСТ — "Эльбрус", НТЦ "Модуль" — "Нейро-Б", а МТЦ "Элвис" — "Скиф"). Медиа писали, что чипсеты "Эльбрус" должны были быть завершены к 2025 году, и самую мощную модель предполагалось использовать для систем хранения данных. В середине 2022 года должны были выйти планшеты с чипами "Скиф". "Нейро-Б" позиционировался как ИИ-процессор, который должен обойти модели Tesla и NVIDIA. "Байкалы" активно используются с 2019 года и позиционируются как конкуренты Intel.

Собственный источник сообщил СМИ, что "согласно политике отказа, на все запросы BIS будет отказывать по умолчанию". Источник так же выразил надежду, что со временем "ситуация придет в норму". Он также указал, что сегодня все производители думают над тем, как решить эту проблему. Все компании и российское Минцифры отказались от комментариев.

[ + – ] Российский чип "Байкал" Фото: CNews

Как пишет "Коммерсант" власти РФ "с начала года проявляли обеспокоенность по поводу возможных экспортных ограничений, под которые могут подпасть российские предприятия". С этой целью 12 февраля прошла стратсесси при участии вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова, Минцифры, Минпромторга и около 100 производителей и потребителей электроники. В итоге было принято решение развернуть нацпроект, нацеленный на развитие радиоэлектроники. Изданию известно, сто бюджет выделили очень большой. Также Минпромторг предложил совершить "налоговый маневр" для ИТ-сферы с тем, чтобы ее поддержать.

Исполнительный директор ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский полагает, что это еще не конец, и что санкций будет еще больше. Он предположил, что российским производителям, возможно, придется перепроектировать свои продукты, т.к. они будут лишены доступа к некоторым компонентам, подпадающих под санкции.

"Не исключаю, что понадобится переносить производства в другие государства, которые не поддерживают экспортные ограничения", — отметил Покровский.

Ранее мы сообщали о том, что на территории РФ разблокировали торрент-трекер, который до этого обещали забанить "навечно". Такая мера была принята в связи с тем, что россияне лишись доступа к развлекательному лицензионному контенту.