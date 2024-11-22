РФ отримувала британське військове обладнання за допомогою компанії інста-моделі, — розслідування

25-річна інста-модель створила компанію, яка постачала до РФ товари військового призначення. Вона заперечила і сказала, що вже не володіє компанією, однак після публікації розслідування видалила всі свої сторінки в соцмережах.

Оптичні прилади з Британії, які можуть використовуватися в ракетах, танках і літаках, надходили до РФ через компанію-прокладку, яку створила 25-річна інстамодель з Казахстану. Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Журналісти пишуть, що компанія Beck Optronic працювала над технологіями для танків Challenger 2 і винищувачів F-35. Зокрема, лінзи й оптичні технології були внесені до списку товарів, які заборонено експортувати до РФ без дозволу Лондона. Однак військове обладнання цієї фірми вартістю в понад 2 млн доларів було продане до російської компанії Sol Group та Уральського оптико-механічного заводу.

Документи митних декларацій постачання (фото:BBC)

Загалом журналісти виявили шість партій товарів, які направили до РФ через компанії-посередники Rama та Shisan LLC, які зареєстровані у Бішкеку, столиці Киргизстану. За відкритими даними, компанію Rama Group LLC. створено в лютому 2023 року, директоркою якої значилася 25-річна Валерія Байгащина. Сама жінка родом із Казахстану, але проживає в Білорусі та є моделлю в соцмережі Instagram.

Що кажуть інста-модель та британська фірма про постачання військової оптики

ЗМІ звернулися з коментарем до Байгащиної. Вона підтвердила, що була засновницею компанії, однак продала її в травні 2024. Жінка додала, що компанія "нічого подібного не постачала" за часів її власництва. Згодом, вона надіслала електронний лист редакції, у якому назвала звинувачення про причетність до постачання товарів військового призначення "смішними" та такими, що базувалися на "неправдивій інформації".

Журналісти встановили, що Байгащина продала компанію Rama Group своїй найкращій подрузі Ангеліні Журенко, що займається жіночою білизною в Казахстані. Журенко повідомила журналістам, що її компанія здійснює свою діяльність в рамках казахського законодавства і відкинула звинувачення щодо постачання військових товарів до РФ.

Ангеліна Журенко заперечує причетність до постачання військових товарів до РФ (фото:BBC)

Компанія Beck Optronic також повідомила, що не порушувала санкцій, не мала жодних справ з РФ чи Киргизстаном і не знав про постачання. Водночас журналісти констатують, що британська компанія справді могла не знати про ці поставки та їхній кінцевий пункт доставки у РФ.

Після оприлюднення розслідування Валерія Байгащина, яка мала акаунти в кількох соцмережах, видалила їх з публічного доступу. Соцмережі Журенко теж наразі не відображаються в публічному доступі.

Нагадаємо, Фокус писав, що у РФ продаються всі світові бренди від Burberry до Rolls-Royce. Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну проти Росії запровадили санкції США і Європа, а світові люксові бренди пішли з ринку. Але, як виявилося, не до кінця.

Також ми розповідали, що у Росії призупинили виробництво винищувачів-невидимок Су-57. РФ сильно залежить від західної електроніки, але санкції, введені з 2022 року, перекрили це джерело.