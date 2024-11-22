РФ получала британское военное оборудование с помощью компании инста-модели, — расследование

25-летняя инста-модель создала компанию, которая поставляла в РФ товары военного назначения. Она возразила и сказала, что уже не владеет компанией, однако после публикации расследования удалила все свои страницы в соцсетях.

Оптические приборы из Британии, которые могут использоваться в ракетах, танках и самолетах, поступали в РФ через компанию-прокладку, которую создала 25-летняя инстамодель из Казахстана. Об этом говорится в расследовании BBC.

Журналисты пишут, что компания Beck Optronic работала над технологиями для танков Challenger 2 и истребителей F-35. В частности, линзы и оптические технологии были внесены в список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ без разрешения Лондона. Однако военное оборудование этой фирмы стоимостью более 2 млн долларов было продано российской компании Sol Group и Уральскому оптико-механическому заводу.

Документы таможенных деклараций поставки (фото:BBC)

В общем журналисты обнаружили шесть партий товаров, которые направили в РФ через компании-посредники Rama и Shisan LLC, которые зарегистрированы в Бишкеке, столице Кыргызстана. По открытым данным, компания Rama Group LLC. создана в феврале 2023 года, директором которой значилась 25-летняя Валерия Байгащина. Сама женщина родом из Казахстана, но проживает в Беларуси и является моделью в соцсети Instagram.

Что говорят инста-модель и британская фирма о поставках военной оптики

СМИ обратились с комментарием к Байгащиной. Она подтвердила, что была основательницей компании, однако продала ее в мае 2024 года. Женщина добавила, что компания "ничего подобного не поставляла" во времена ее владения. Впоследствии, она направила электронное письмо редакции, в котором назвала обвинения о причастности к поставке товаров военного назначения "смешными" и такими, которые базировались на "ложной информации".

Журналисты установили, что Байгащина продала компанию Rama Group своей лучшей подруге Ангелине Журенко, занимающейся женским бельем в Казахстане. Журенко сообщила журналистам, что ее компания осуществляет свою деятельность в рамках казахского законодательства и отвергла обвинения относительно поставок военных товаров в РФ.

Ангелина Журенко отрицает причастность к поставкам военных товаров в РФ (фото:BBC)

Компания Beck Optronic также сообщила, что не нарушала санкций, не имела никаких дел с РФ или Кыргызстаном и не знала о поставках. В то же время журналисты констатируют, что британская компания действительно могла не знать об этих поставках и их конечном пункте доставки в РФ.

После обнародования расследования Валерия Байгащина, которая имела аккаунты в нескольких соцсетях, удалила их из публичного доступа. Соцсети Журенко тоже не отображаются в публичном доступе.

Напомним, Фокус писал, что в РФ продаются все мировые бренды от Burberry до Rolls-Royce. После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину против России ввели санкции США и Европа, а мировые люксовые бренды ушли с рынка. Но, как оказалось, не до конца.

Также мы рассказывали, что в России приостановили производство истребителей-невидимок Су-57. РФ сильно зависит от западной электроники, но санкции, введенные с 2022 года, перекрыли этот источник.