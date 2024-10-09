Санкции сработали: в России приостановили производство истребителей-невидимок Су-57, — СМИ

В составе ВВС Путина по-прежнему имеется лишь несколько самолетов пятого поколения.

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В России застопорилось производство истребителя пятого поколения Су-57, который называли "ответом" на американский Lockheed Martin F-22 Raptor. РФ по-прежнему сильно зависит от западных комплектующих, особенно от электроники. Но санкции, введенные с 2022 года перекрыли этот источник. Об этом пишет The Telegraph.

Поставки новых истребителей-невидимок Lockheed Martin F-35 "Lightning" в вооруженные силы США и их союзников возобновились после годичного перерыва. А на другом конце света Korean Aerospace Industries в Южной Корее строит первую партию истребителей-невидимок KF-21.

Однако в России производство истребителя-невидимки Су-57 (по классификации НАТО "Felon") зашло в тупик.

Су-57 Фото: КоммерсантЪ

"Очевидно, что российская военная промышленность сильно зависит от западных комплектующих, особенно в электронике", — пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Санкции, введенные западными правительствами за 31 месяц с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, задушили поставки этого критического оборудования. В результате "производство Су-57 находится под угрозой.

Что известно про Су-57

Большой, быстрый истребитель с радиолокационными свойствами, одноместный, двухмоторный Су-57 — это был ответ России на американский Lockheed Martin F-22 Raptor. Он был призван заменить старые МиГ-29 и Су-27 и их модификации в составе российских ВВС.

Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году, через 20 лет после того, как впервые поднялся в воздух Raptor — первый в мире истребитель-невидимка пятого поколения. В течение следующего десятилетия рабочие Sukhoi вручную построили 10 испытательных моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных самолетов, по-видимому, примерно по 50 миллионов долларов за экземпляр.

Но если Lockheed выпускает более 150 самолетов пятого поколения F-35 в год, то Sukhoi с трудом производит даже часть этого количества. Российская фирма поставила первые 10 серийных самолетов Su-57 военно-воздушным силам РФ в 2022 году. Пока в этом году Sukhoi, как сообщается, передал лишь несколько дополнительных самолетов.

Подбитый Су-57 на российском аэродроме Фото: MAXAR

А тем временем российские ВВС потеряли два Су-57 – один опытный образец и один серийный самолет – из-за аварий. Удар украинского беспилотника по российскому Государственному летно-испытательному центру Ахтубинск на юге России в июне уничтожил по меньшей мере еще один Су-57 на земле.

Возможно, что спустя 14 лет после первого полета этого истребителя в российском арсенале около 30 Су-57, треть из которых — это испытательные модели, потенциально не имеющие некоторых запланированных электронных компонентов. Это ничтожная сила для воздушного крыла, которое развертывает около тысячи истребителей фронтовой линии — и которое потеряло сотню из них в бою над Украиной с февраля 2022 года.

Поразительно, но темпы поставок новых Су-57, похоже, значительно снизились в период с 2023 по 2024 год. Обычно темпы поставок новых типов истребителей увеличиваются из года в год для данного многолетнего заказа, поскольку рабочие набираются опыта и начинает действовать экономия за счет масштаба.

Исключением из этого правила является Су-57. Очевидно, что целенаправленными санкциями США и их союзники затормозили модернизацию российских ВВС.

Чего не хватает России для производства Су-57

Изучая российские документы, Frontelligence Insight обнаружила некоторые из основных узких мест, включая аттенюатор WA36 (электронное устройство, которое уменьшает амплитуду или мощность сигнала без существенного искажения его формы – ред.) и блоки питания PLR7 60-12 и EA-PS 3150. Эти компоненты являются частью MPPU-50 — немецкого устройства для калибровки систем связи на Су-57.

Если раньше Sukhoi мог легально импортировать MPPU-50 и детали для MPPU-50, то теперь ему приходится приобретать их незаконно у третьих лиц, в том числе и в Китае.

Однако нелегальный импорт требует времени, усилий и денег, а также замедлил темпы производства новых Су-57 и, вероятно, увеличил стоимость каждого самолета.

Производство Су-57

Еще в 2020 году по крайней мере один российский комментатор призывал Кремль пересмотреть план модернизации авиации. И обновить линейку МиГ-29, вместо того, чтобы делать "золотые" Су-57.

Аргументы против Су-57 и за возобновление производства более старых и простых типов реактивных самолетов стали еще более весомыми сейчас, когда российская промышленность испытывает трудности с получением критически важных иностранных комплектующих.

Но даже российский поворот к менее совершенным истребителям будет своего рода победой для врагов России. Программа Су-57 должна была помочь российским ВВС догнать ВВС США. Но Sukohi требуется так много времени, чтобы построить небольшое количество Су-57, что американцы на самом деле вырываются вперед, говоря технологически.

Производство Су-57 Фото: VPK.name

ВВС США уже определяют требования к новому истребителю-невидимке, который заменит 180 F-22. Этот новый истребитель Next Generation Air Dominance может подняться в воздух до того, как русские наконец получат 76-й и последний Су-57 из первоначального производственного заказа.

Напомним, 7 октября российский истребитель сбил редкий БПЛА С-70 "Охотник" после того, как он вышел из строя в районе Часового Яра в Донецкой области.