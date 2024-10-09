Санкції спрацювали: у Росії призупинили виробництво винищувачів-невидимок Су-57, — ЗМІ

У складі ВПС Путіна, як і раніше, є лише кілька літаків п'ятого покоління.

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У Росії застопорилося виробництво винищувача п'ятого покоління Су-57, який називали "відповіддю" на американський Lockheed Martin F-22 Raptor. РФ, як і раніше, сильно залежить від західних комплектуючих, особливо від електроніки. Але санкції, введені з 2022 року, перекрили це джерело. Про це пише The Telegraph.

Поставки нових винищувачів-невидимок Lockheed Martin F-35 "Lightning" у збройні сили США та їхніх союзників відновилися після річної перерви. А на іншому кінці світу Korean Aerospace Industries у Південній Кореї будує першу партію винищувачів-невидимок KF-21.

Однак у Росії виробництво винищувача-невидимки Су-57 (за класифікацією НАТО "Felon") зайшло в глухий кут.

Су-57 Фото: КоммерсантЪ

"Очевидно, що російська військова промисловість сильно залежить від західних комплектуючих, особливо в електроніці", — пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight.

Санкції, запроваджені західними урядами за 31 місяць відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, задушили поставки цього критичного обладнання. У результаті "виробництво Су-57 перебуває під загрозою.

Що відомо про Су-57

Великий, швидкий винищувач з радіолокаційними властивостями, одномісний, двомоторний Су-57 — це була відповідь Росії на американський Lockheed Martin F-22 Raptor. Він був покликаний замінити старі МіГ-29 і Су-27 та їхні модифікації у складі російських ВПС.

Су-57 вперше піднявся в повітря 2010 року, через 20 років після того, як вперше піднявся в повітря Raptor — перший у світі винищувач-невидимка п'ятого покоління. Протягом наступного десятиліття робітники Sukhoi вручну побудували 10 випробувальних моделей. А 2019 року Кремль підписав контракт на 76 серійних літаків, мабуть, приблизно по 50 мільйонів доларів за екземпляр.

Але якщо Lockheed випускає понад 150 літаків п'ятого покоління F-35 на рік, то Sukhoi насилу виробляє навіть частину цієї кількості. Російська фірма поставила перші 10 серійних літаків Su-57 військово-повітряним силам РФ у 2022 році. Поки цього року Sukhoi, як повідомляється, передав лише кілька додаткових літаків.

Підбитий Су-57 на російському аеродромі Фото: MAXAR

А тим часом російські ВПС втратили два Су-57 — один дослідний зразок і один серійний літак — через аварії. Удар українського безпілотника по російському Державному льотно-випробувальному центру Ахтубінськ на півдні Росії в червні знищив щонайменше ще один Су-57 на землі.

Можливо, що через 14 років після першого польоту цього винищувача в російському арсеналі близько 30 Су-57, третина з яких — це випробувальні моделі, що потенційно не мають деяких запланованих електронних компонентів. Це мізерна сила для повітряного крила, яке розгортає близько тисячі винищувачів фронтової лінії — і яке втратило сотню з них у бою над Україною з лютого 2022 року.

Дивовижно, але темпи поставок нових Су-57, схоже, значно знизилися в період з 2023 по 2024 рік. Зазвичай темпи поставок нових типів винищувачів збільшуються з року в рік для цього багаторічного замовлення, оскільки робітники набираються досвіду і починає діяти економія за рахунок масштабу.

Винятком із цього правила є Су-57. Очевидно, що цілеспрямованими санкціями США та їхні союзники загальмували модернізацію російських ВПС.

Чого не вистачає Росії для виробництва Су-57

Вивчаючи російські документи, Frontelligence Insight виявила деякі з основних вузьких місць, включно з атенюатором WA36 (електронний пристрій, що зменшує амплітуду або потужність сигналу без істотного спотворення його форми — ред.) і блоками живлення PLR7 60-12 і EA-PS 3150. Ці компоненти є частиною MPPU-50 — німецького пристрою для калібрування систем зв'язку на Су-57.

Якщо раніше Sukhoi міг легально імпортувати MPPU-50 і деталі для MPPU-50, то тепер йому доводиться купувати їх незаконно у третіх осіб, зокрема і в Китаї.

Однак нелегальний імпорт вимагає часу, зусиль і грошей, а також уповільнив темпи виробництва нових Су-57 і, ймовірно, збільшив вартість кожного літака.

Виробництво Су-57

Ще 2020 року принаймні один російський коментатор закликав Кремль переглянути план модернізації авіації. І оновити лінійку МіГ-29, замість того, щоб робити "золоті" Су-57.

Аргументи проти Су-57 і за відновлення виробництва старіших і простіших типів реактивних літаків стали ще вагомішими зараз, коли російська промисловість зазнає труднощів з отриманням критично важливих іноземних комплектуючих.

Але навіть російський поворот до менш досконалих винищувачів буде свого роду перемогою для ворогів Росії. Програма Су-57 повинна була допомогти російським ВПС наздогнати ВПС США. Але Sukohi потрібно так багато часу, щоб побудувати невелику кількість Су-57, що американці насправді вириваються вперед, говорячи технологічно.

Виробництво Су-57 Фото: VPK.name

ВПС США вже визначають вимоги до нового винищувача-невидимки, який замінить 180 F-22. Цей новий винищувач Next Generation Air Dominance може піднятися в повітря до того, як росіяни нарешті отримають 76-й і останній Су-57 з початкового виробничого замовлення.

Нагадаємо, 7 жовтня російський винищувач збив рідкісний БПЛА С-70 "Мисливець" після того, як він вийшов з ладу в районі Часового Яру в Донецькій області.