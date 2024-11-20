Точно не метеорит: пілот показав кадри НЛО, який переслідував Боїнг (відео)

Екіпаж Boeing 747 на власні очі бачив яскраві об'єкти поруч із літаком, які перебували у повітрі 30 хвилин та набирали крейсерську швидкість. Кількість об'єктів змінювалась: їх було то три, то жодного.

Група невідомих летючих об'єктів (НЛО) наближалась і віддалялася від літака, який злетів з аеропорту в Саудівській Аравії. Капітан та другий пілот бачили яскраві точки, які петляли у повітрі, водночас літак рухався зі швидкістю понад 900 км/год. Про деталі інциденту капітан розповів на власному YouTube-каналі.

Історія про НЛО та Boeing 747 - див. з 21:04

Відео капітана Boeing 747-400 Рууд Ван Пангеманана (Ruud Van Pangemanan) з'явилось у мережі влітку 2024 року. Перші 20 хвилин запису — рутинний ранок, коли чоловік прокинувся у місті Джедда на заході Саудівської Аравії, на березі Червоного моря. Він вмився, поснідав, зібрав речі та близько 5-ї год. прибув в кабіну літака. У кабіні, поруч з автором запису — ще один пілот, який також, ймовірно, спостерігав об'єкти у повітрі навколо Боїнга.

Можна побачити деталі старту: як світить панель приладів, як повітряне судно розвертається на злітній смузі, момент зльоту та нічна панорама міста. Через 30 хвилин перебування у повітрі у пілотів з'явився "супровід". На відео — кілька яскравих точок: їх то дві, то одна, то три, вони то далі, то ближче. Об'єкти петляють навколо літака і їх бачать обидва пілоти, чути на записі. Серед можливих версій — зірка, літак, дрон, метеорит, супутник Starlink. В підсумку автор стверджує, що це були "кілька НЛО", які наче танцювали навколо повітряного судна. Ван Пангеманан припустив, що вони хотіли "передати якесь повідомлення" і переміщувались поруч з літаком, який летів з крейсерською швидкістю (ймовірно, близько 900 км/год.).

"Ми думали, що вогник був літаком, але його не було на наших радарах. Тоді ми подумали, що, можливо, це зірка, але зірки швидко мерехтіли, а зірки не рухалися", — сказав він.

Історія про НЛО та Boeing 747 - коментар капітана судна Фото: Скриншот Історія про НЛО та Boeing 747 - яскраві об'єкти Фото: Скриншот

Відео з кадрами НЛО набрало понад 300 тис. переглядів і майже тисячу коментарів. Частина коментаторів сумнівалась, що пілоти бачили об'єкт іншопланетного походження: пояснювали, що погана якість запису нічого не доводить. Інші ж дякували пілотам, які показали дивовижу.

"Види з кабіни ніколи не старіють, і дякую, що також завантажили кадри з НЛО, попри те, що це за речі; вони також ніколи не старіють. Я та кілька моїх друзів бачили саме щось подібне, але за день ми спостерігали 4 з них", — написав один з глядачів.

Зазначимо, 19 листопада "24 канал" розповів про проблеми з супутниками Starlink, які все частіше сприймаються як НЛО. При цьому журналісти посилають на звіт Пентагону, в якому описали з десяток таких випадків.

Нагадуємо, видання Daily Mail повідомило, що в США працює спеціальна програма, яка дійсно вивчає можливість появи НЛО та іншопланетян.